«دبي للثقافة» تبحث آفاق التعاون مع المجر في المجالات الإبداعية

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، كاروي باناش، سفير جمهورية المجر لدى الدولة، يرافقه لازلو مارتون، نائب رئيس البعثة، سفارة المجر، وذلك خلال زيارته مقر «دبي للثقافة» في حي دبي للتصميم بدبي، حيث بحثا آفاق التعاون، وسبل توطيد الروابط الثقافية وإمكانيات تطوير برامج التبادل الثقافي وتنظيم سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية والمعارض الفنية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الآثار والتنقيب، ما يعزز الدراسات والبحوث المتعلقة بمواقع دبي الأثرية.

واستعرضت بدري خلال اللقاء أبرز المشاريع والمبادرات التي تنظمها «دبي للثقافة»، ومن بينها مهرجان سكة للفنون والتصميم، ومهرجان المرموم: فيلم في الصحراء، وبينالي دبي للخط، وغيرها من البرامج التي تسعى الهيئة من خلالها إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب الإبداعية وتحفيزهم على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

وتطرق باناش إلى مجموعة العروض والفعاليات الفنية المجرية التي ستستضيفها «دبي أوبرا» و«كوكا كولا آرينا» خلال الفترة المقبلة. حضر اللقاء من جانب الهيئة، منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، ومنى القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب، وشيماء راشد السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، ورفيعة السويدي، مديرة مكتب العلاقات الدولية، وآخرون.