انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات غداً

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات اجتماعها العادي الثاني للسنة المالية 2023، لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، وذلك صباح يوم غد السبت، عبر المنصة الإلكترونية لوزارة تنمية المجتمع.

وتعد هذه الانتخابات عاملاً مهماً في مسيرة الاتحاد الثقافية، وتتيح الفرصة للراغبين من أعضاء الاتحاد في الانضمام إلى مجلس الإدارة الجديد، للمشاركة الفاعلة في تطوير الحركة الأدبية والثقافية في الدولة وتعزيز الرؤية المستقبلية للاتحاد على المستويين المحلي والخارجي.

ووفق جدول الأعمال الذي ذكره الاتحاد، سيتضمن الاجتماع عدداً من الأعمال المهمة منها الاطلاع على محضر الجمعية العمومية السابق والتصديق عليه، الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الاتحاد للعام 2023، واعتماد مشروع الميزانية للعام 2024 ومناقشة الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما سيتم اختيار المحاسب القانوني للعام 2024 وتحديد مكافأته، إضافة إلى انتخاب مجلس الإدارة الجديد، وبحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء وما يستجد من أعمال أخرى.

الجدير بالذكر أنه قد تم تأجيل انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات التي كان مقرراً انعقادها بتاريخ 24 أغسطس 2024 في مقر الاتحاد بقناة القصباء في الشارقة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.