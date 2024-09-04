«الجونة» و«ماد سوليوشينس» يقدمان جائزتين في برامج «فينيسيا السينمائي»

المصدر: القاهرة - البيان

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ضمن أنشطة شركاء مركز السينما العربية في الدورة 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي، تشارك كل من MAD Solutions ومهرجان الجونة السينمائي في فعاليات ورشة فاينال كات فينيسيا من خلال تقديم جائزتين لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، حيث فاز بالجائزتين مشروع فيلم «حتى بالعتمة بشوفك» للمخرج اللبناني نديم تابت.

فيلم «حتى بالعتمة بشوفك» من إخراج نديم تابت، الذي يشارك في كتابة السيناريو مع أنطوان واكد وجمال بلماحي، ويدور الفيلم حول طارق، وهو شاب سوري فر من الحرب في بلاده، يجد عملاً في موقع بناء في غابة بالقرب من قرية لبنانية، ويكتشف معاداة السكان المحليين للعمال بسبب ذكريات وأحداث سابقة وقعت لهم في التسعينيات. ومع تقدم أعمال البناء، تقع أحداث غريبة، ويشتبه العمال السوريون في قيام القرويين بأعمال تخريبية، مما يؤدي إلى تفاقم التوتر.

الفيلم من بطولة زياد جلاد، مارلين نعمان، مايا داغر، مو لطوف، حسن دوبا، ومحمد زرزور، وهو إنتاج مشترك بين: جورج شقير، أنطوان واكد، إيلي الصعيبي، أرنو دوميرك، تتولى MAD World مبيعات الفيلم في جميع أنحاء العالم بينما تتولى MAD Distribution، مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي بالاشتراك مع شركة فيلم كلينك المستقلة للتوزيع (FCID).

وتتمثل جائزة MAD Solutions في خدمات الترويج والتوزيع للفيلم في العالم العربي، لفيلم روائي طويل مقدمة دعماً قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، أو فيلم وثائقي طويل بدعم قيمته 3 آلاف دولار أمريكي. أما مهرجان الجونة السينمائي فيقدم جائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دولار أمريكي لمشروع عربي.

وقد أقيمت ورشة فاينال كات فينيسيا خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2024 في ليدو دي فينيسيا، وشارك في دورة هذا العام 7 مشاريع أفلام من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها 4 مشاريع من العالم العربي. ويقوم صناع الأفلام بعرض مشاريع الأفلام أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

تأتي جائزة MAD Solutions ضمن استراتيجية الشركة لدعم صناعة السينما العربية في مراحل الإنتاج المختلفة في الساحة الدولية والعربية والترويج لها على المدى البعيد، حيث سبق أن قدمت الشركة جوائز في مهرجان لوكارنو بسويسرا، وسوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وأيام سينمائية بفلسطين والملتقى الاحترافي بسوق المهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.

أما عن مهرجان الجونة السينمائي، فيقدم جوائز مادية لمشروعات الأفلام العربية في المنصات العالمية، مثل سوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومنتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك، وملتقى بيروت السينمائي، ومنصة الجونة السينمائية، هذا بالإضافة إلى فاينال كات فينيسيا.