40 فعالية محلية وعربية وعالمية في برنامج «ثقافة الشارقة» السنوي

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة عن برنامجها السنوي الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، الذي ينطلق الشهر الجاري، ويستمر حتى أغسطس المقبل، حيث تشتمل خطة العمل على أكثر من 40 مهرجاناً وملتقىً تنظمها الدائرة محلياً وعربياً وعالمياً، تعزيزاً لدور الإمارة في ريادتها للأنشطة الثقافية والفكرية والإبداعية المتنوعة.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «تواصل المهرجانات والملتقيات الدائمة حضورها الثقافي العربي، من خلال سلسلة عمل حيوي يستمر طوال العام، ابتداءً من الشارقة التي تقطع المسافات لتصل إلى أقطار الوطن العربي، والدول الأفريقية، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إدامة التفعيل الثقافي المكثّف، وتعزيز حضور الأدب العربي من خلال استمرارية التواصل الأدبي والإبداعي، وتنفيذاً لتوجيهات سموّه في أهمية دعم الثقافة بوصفها عنصراً هاماً لتنمية المجتمعات، وتجسيداً لرعاية سموّه لنهضة ثقافية شاملة».

وأضاف العويس: «أوجدت الشارقة من خلال الفعاليات الثقافية المتعددة حالة ثقافية مميزة يُنظر إليها باعتبارها حاضنة للمثقفين العرب لتقديم نتاجاتهم الإبداعية من خلال المشاركة الدائمة في فعاليات متنوعة تشتمل على حضور المهرجانات والأمسيات والندوات والعروض المسرحية، فيما يتوّج العمل الإبداعي بالعديد من الجوائز التي تقدمها الدائرة لتكريم المبدعين من الشباب والقامات الثقافية لما لهم من دور فعال في رفد الساحة الثقافية بنتاج زاخر، وإلى جانب هذا الحضور الثقافي المميز، يعززه اهتمام الجمهور بالحضور والتفاعل مع المشاهد الثقافية المتعددة في الشارقة والوطن العربي».

ملتقى الشارقة للسرد

تبدأ أولى فعاليات دائرة الثقافة من ملتقى الشارقة للسرد، في العاشر من سبتمبر الجاري، حيث سيحلّ في جمهورية تونس كمحطة عربية جديدة للدورة العشرين، وسط مشاركة تونسية وعربية واسعة تناقش العديد من المسائل التي تدور حول المواضيع المستجدة في القصة القصيرة الجديدة وتحوّلاتها في الشكل والبناء، يعقبه انطلاق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته الحادية عشرة.

ويشهد شهر أكتوبر المقبل انطلاق ملتقى الشارقة للخط في دورته الحادية عشرة بمشاركة إماراتية وعربية ودولية، فيما سيفتتح مهرجان المفرق للشعر العربي في دورته التاسعة؛ سلسلة مهرجانات الشعر في الوطن العربي، يليه انطلاق مهرجان مراكش للشعر المغربي في دورته السادسة.

وفي شهر نوفمبر القادم سيكون الجمهور المصري على موعد مع مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته التاسعة، بينما سيشهد الشهر نفسه تتويج الفائزين بجائزة الشارقة «اليونسكو» للثقافة العربية في العاصمة الفرنسية باريس.

ويحفل شهر ديسمبر بالعديد من الفعاليات، تبدأ من جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي التي تأتي تحت عنوان «العالم العربي في الاستشراق الفني.. أبعاد حضارية جمالية» في دورتها الـ15، يليها مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته الثامنة، على أن يحتفي بيت الشعر في الشارقة باليوم العالمي للغة العربية، في حين سيكون جمهور الشعر التونسي على موعد مع مهرجان القيروان للشعر العربي في دورته التاسعة، فيما يختتم شهر ديسمبر فعالياته لمهرجان الشارقة للمسرح الكشفي في دورته الـ12.

فعاليات 2025

ويبدأ العام الجديد الفعاليات، بمهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الحادية والعشرين، إذ يشهد شهر يناير ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، النسخة 20، في تونس، ومهرجان خورفكان المسرحي في دورته العاشرة.

وتتواصل الفعاليات الثقافية، حيث يشهد شهر فبراير مهرجان الشارقة للشعر النبطي، الدورة 19، وأيام وادي الحلو للشلة الشعبية، ومهرجان نواكشوط للشعر العربي في دورته العاشرة، على أن يكون الشهر نفسه موعداً لأيام الشارقة المسرحية في دورتها الرابعة والثلاثين. وسيكون اليوم العالمي للشعر في بيت الشعر أولى فعاليات شهر مارس، احتفاءً بالشعر ومبدعيه، على أن تشهد ساحة الخط معرض الخط العربي «كتاتيب» في دورتها الثامنة، وفي شهر أبريل سيواصل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي جولاته العربية، حيث يحل في دورته الحادية والعشرين في مصر، كما سيشهد الشهر نفسه ورشة فن العروض في بيت الشعر، وجائزة الشارقة للإبداع العربي، الإصدار الأول، الدورة 28.

وفي مايو ينطلق مهرجان تطوان للشعراء المغاربة في دورته السادسة، ومعرض نتاج دورات مركز الشارقة للخط، ومهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، الدورة 12، على أن تشهد العاصمة الأردنية عمّان فعاليات الدورة الثانية والعشرين من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، فيما يقام في الشهر نفسه أيضاً مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في دورته الثامنة.

في شهر يونيو يحل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته الثالثة والعشرين في موريتانيا، كما يشهد الشهر نفسه انطلاق النسخة الرابعة من ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا، حيث ينطلق في دول: تشاد، والسنغال، وغينيا، على أن يستكمل جولته في شهر يوليو في دول: بنين، والنيجر، ومالي.

وفي أغسطس، تستكمل الملتقيات الشعرية في أفريقيا حضورها في دول: ساحل العاج، ونيجيريا، وجنوب السودان، فيما سيتم تنظيم دورة عناصر العرض المسرحي في دورتها الـ12 في المركز الثقافي في كلباء. وتواصل دائرة الثقافة في الشارقة برامجها الثقافية بتنظيم الأمسيات الشعرية والندوات في بيت الشعر، ومجلس الحيرة الأدبي، ومجلس خورفكان الأدبي، ومجلس كلباء الأدبي، إلى جانب استمرار تنظيم الورش الفنية في مركز الخط العربي في ساحة الخط، وبرنامج «كتاتيب».

المجلات الثقافية

وتواصل الدائرة إصدار أعدادها من المجلات الثقافية، والتي تتناول الشؤون المحلية بإمارة الشارقة من مدنها المختلفة، حيث يستمر إصدار مجلة الرافد التي ترصد المشهد الثقافي في الشارقة، ومن المنطقة الشرقية والوسطى بإمارة الشارقة تصدر مجلتا (الشرقية والوسطى) واللتان تُعنيان بالشأن المحلي التنموي والثقافي في مدن (الذيد والبطائح ومليحة والمدام – خورفكان وكلباء ودبا الحصن) وبقية مناطقهما.

ومن مجلس الحيرة الأدبي تصدر مجلة «الحيرة من الشارقة» وتُبرز المجلة الشعر النبطي والموضوعات التي تتصل بهذا الجنس الأدبي المتنوع. وتصدر مجلة الشارقة الثقافية، والتي تحمل بين طياتها موضوعات ثقافية متعدّدة، تُبرز الأدب العربي من خلال سلسلة مواد إبداعية، كما تصدر مجلة المسرح، والتي تُعنى بالدراسات والنصوص المسرحية ومراجعات الكتب وتغطيات المهرجانات المسرحية، وتسليط الضوء على الفرق المسرحية والعربية.

في حين تصدر مجلة «القوافي»، وهي مجلة تسلط الضوء على الشعر العربي من خلال دراسات وحوارات صحفية وقراءات نقدية، كما تفتح باب المشاركة لقصائد الشعراء من الدول العربية.