«سندريلا على الجليد» في دبي أكتوبر المقبل

المصدر: دبي ــ البيان

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تستضيف دبي العرض الفني «سندريلا على الجليد» على مسرح زعبيل في 4 و5 أكتوبر المقبل. ويجمع العرض بطريقةٍ مبتكرة بين فنون الرقص والتزلج، ويستعيد بأسلوبٍ مذهل تفاصيل القصة الكلاسيكية الشهيرة لـ«سندريلا» التي تدور حول الحب والخيال.

وسيستمتع الجمهور في دبي برؤية الممثلين العالميين المشاركين في العرض، ومهاراتهم في التزلج على الجليد والقيام بحركات راقصة فائقة السرعة تضفي المزيد من الجمال على هذه القصة، وتوفر أجواء ترفيهية ممتعة للحضور.

تجدر الإشارة إلى أن «سندريلا على الجليد» هو عرضٌ من ابتكار وتصميم «توني ميرسر»، يؤدّيه نجوم فرقة «إمبريال للتزلج على الجليد» الحائزة جوائز عالمية، والتي تضمّ النجم الأولمبي «يفغيني بلاتوف» كمدرب لأعضاء الفرقة، و«ألبينا دينكوفا» و«ماكسيم ستافيسكي» بطلَيْ العالم في الرقص على الجليد للعامين 2006 و2007.