مسرح القصباء يعلن عن موسم الضحك والدهشة

المصدر: الشارقة - البيان

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يستعد مسرح القصباء لتقديم موسم حافل بالتشويق والترفيه العائلي، ومن المتوقع أن يستقطب هذا الموسم إقبالاً واسعاً من مختلف الأعمار لمشاهدة مجموعة مميزة من العروض التي تمزج بين الفكاهة والعجائب والقصص المحببة.

يقع المسرح في القصباء التي تعد إحدى أبرز الوجهات العائلية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق). وإلى جانب هذه العروض، تقدم الوجهة مجموعة واسعة من الأنشطة الصيفية وورش العمل للأطفال حتى نهاية سبتمبر 2024. ويمكن للعائلات الاستمتاع بقضاء يوم ممتع بفضل وجود مناطق مخصصة لألعاب الأطفال تمنح العائلات شعوراً بالأمان في هذا المقصد العائلي المثالي.

تبدأ العروض مع «مسرحية العودة إلى المدرسة المضحكة» التي تضم «ماجيك فيل» وقصص الأميرة. ومن المقرر أن يقام هذا العرض يوم السبت 31 أغسطس الجاري في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويوم الأحد 1 سبتمبر المقبل في تمام الساعة 2:00 مساءً، ويحتفي هذا العرض بنهاية الصيف بمزيج رائع من الكوميديا والقصص الساحرة.

سيقدم مسرح القصباء عرضاً جديداً للقصة الكلاسيكية «أليس في بلاد العجائب» ابتداءً من يوم الجمعة 4 لغاية 6 أكتوبر المقبل. ويرحب هذا العرض المميز بالحضور ويدعوهم للانضمام إلى «أليس» وهي تستكشف عالماً خيالياً مليئاً بالشخصيات.ويوم السبت 23 نوفمبر المقبل سيعود «ماجيك فيل» إلى القصباء مع عرض «إكسبريس أرض الألعاب»، القصة المؤثرة التي تركز على الطيبة واللطف.