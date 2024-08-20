لوحات فايزة حسن تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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ينطلق معرض فني للفنانة الإماراتية فايزة محمد حسن، 28 أغسطس الجاري، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك في فندق فورسيزونز أبوظبي في جزيرة المارية. ويتيح المعرض، الذي يستمر حتى 28 سبتمبر المقبل، للضيوف فرصة استثنائية للتعرف على مواهب المرأة الإماراتية وإبداعاتها.

وتجسد أعمال الفنانة فايزة شغفها بالانطلاق إلى المساحات الخارجية ورسم لوحات تعكس الألوان الطبيعية الخلابة وتغيرات الضوء والظل التي تزخر بها المناظر الطبيعية الخارجية. وتركز الفنانة على الألوان الترابية التي ترمز للسعادة والدفء، لتعكس الجوهر الجمالي الحقيقي والعناصر التراثية العريقة لدولة الإمارات.

وتقدم الفنانة في المعرض لوحات تحتفي بالإرث الثقافي الإماراتي الغني وإسهامات المرأة الإماراتية، كما تسلط الضوء على نمط حياة المرأة الإماراتية وتفاصيل حياتها اليومية في الأزمنة الماضية. ويسلط المعرض الضوء على لوحة عوشة بنت خليفة السويدي، التي قدمت موروثاً شعرياً غنياً أسهم في تطوير الشعر النبطي في دولة الإمارات. ويحتفي المعرض بإبداعات المرأة الإماراتية وإسهاماتها في مجالي الفنون والثقافة.