«ديزني» تكشف عن أحدث إنتاجاتها خلال ملتقى ضخم

المصدر: أناهيم - أ ف ب

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كشفت شركة «ديزني» عن فيلم «أفاتار: فاير أند آش»، كما نشرت لقطات جديدة من الجزء المقبل من سلسلة «حرب النجوم»، في إطار عرض ضخم، أقامته الجمعة في كاليفورنيا أمام 12 ألف شخص.

واعتلى مخرج «أفاتار» جيمس كامرون المسرح في تجمع لمعجبي ديزني بعنوان «دي 23»، تنظمه الشركة كل عامين، للإعلان عن عنوان أحدث الأعمال، ضمن سلسلة الخيال العلمي هذه، والمقرر طرح جزئها المقبل في ديسمبر 2025.

وقال كامرون مازحاً عن هذا العمل «الفيلم الجديد ليس ما تتوقعه، لكنه بالتأكيد ما تريده».

واحتل الفيلمان السابقان من سلسلة «أفاتار» على التوالي المرتبتين الأولى والثالثة على قائمة أكثر الأفلام دراً للإيرادات على الإطلاق، وبلغ مجموع عائداتهما 5.2 مليارات دولار.

وأظهرت صور من الفيلم الجديد، الذي ينتج حالياً في نيوزيلندا، شخصياته الزرقاء الشهيرة وهي ترقص حول نار مخيم، إضافة إلى لقطات لسفن عائمة عملاقة، ووحوش طائرة.

ووعد المخرج بجرعة أكبر من العواطف في الفيلم المقبل، وبـ«ثقافات وبيئات ومخلوقات جديدة».

ومن المقرر عرض الفيلمين الرابع والخامس من سلسلة «أفاتار» في عامي 2029 و2031.

كما شاهد محبو ديزني في عرض الجمعة لمحة أولى عن فيلم «ذي ماندالوريان أند غروغو»، الذي يتوقع طرحه في مايو 2026، وسيكون أول فيلم من سلسلة «حرب النجوم» منذ «ذي رايز أوف سكاي ووكر»، الذي انقسمت الآراء حوله عام 2019.

وبعدما كانت تنتج فيلماً جديداً كل عام من سلسلة «ستار وورز»، لجمت ديزني عجلتها الإنتاجية لهذه الأفلام، في ظل تراجع عائداتها. وعلى صعيد التلفزيون يؤدي جود لو دور كائن «جيداي» في «سكيليتون كرو»، الذي سيعرض عبر الإنترنت في ديسمبر.

يذكر أنه كل عامين يتوافد الآلاف إلى مركز للمؤتمرات في كاليفورنيا، مرتدين أزياء أبطالهم المفضلين من شخصيات ديزني، لحضور ملتقى «دي 23».