سرقة عمل جديد لبانكسي بعد ساعة على ظهوره في لندن

المصدر: لندن - أ ف ب

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سُرق عمل جديد لبانكسي أول من أمس في لندن، هو الرابع له خلال أربعة أيام، بعد ساعة واحدة فقط من إعلان فنان الغرافيتي الغامض نسبه إليه.

وجرياً على عادته، نشر فنان الشارع الشهير المتحدر من مدينة بريستول البريطانية صورة لعمله الجديد على إنستغرام بُعيد ظهر الخميس، وهو يُظهر ذئباً مرسوماً على طبق قمر اصطناعي مثبّت على السطح.

لكن بعد ساعة، رأى شهود رجالاً ينتزعون القطعة في حي بيكهام، في جنوب العاصمة، ويأخذونها معهم.

وقال أحدهم، وهو توم كيلو، لوكالة «بي ايه» البريطانية للأنباء إنه رأى «ثلاثة رجال»، «كان معهم سلم. وكان هناك رجل واحد على السطح والاثنان الآخران كانا يراقبان السلّم».

وأوضحت شرطة لندن أنها استُدعيت للتدخل بسبب «سرقة طبق قمر اصطناعي يحتوي على عمل فني» قبيل الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وقالت إنها تحقق في الأمر، مشيرة إلى أنها لم توقف أحداً حتى الساعة في هذه القضية.

4 أعمال

وهذا العمل الرابع خلال أربعة أيام الذي يرسمه الفنان في شوارع العاصمة، وهو أمر غير معتاد بالنسبة إلى بانكسي الذي عادة ما يُنجز جدارياته بفارق زمني يُقدّر بالأسابيع أو حتى بالأشهر.

فقد ظهر الاثنين رسم غرافيتي يظهر عنزة على جدار في ريتشموند في غرب لندن.

وفي اليوم التالي، ظهر عمل آخر بتوقيع بانكسي يبيّن فيلين يُخرجان خرطوميهما من نافذتين مغلقتين عند إحدى واجهات منطقة تشيلسي الراقية. والأربعاء، ظهرت ثلاثة قرود، وهي تتأرجح متشبثة بجسر للسكك الحديد في شورديتش في شرق العاصمة.

وأثارت هذه التجسيدات الفنية للحيوانات الكثير من التكهنات حول معناها، إذ رأى فيها البعض إشارة إلى أزمة المناخ، والبعض الآخر ربطها بالألعاب الأولمبية أو بالحرب في غزة.

وتساءل البعض عن وجود صلة محتملة مع أعمال الشغب اليمينية المتطرفة التي شهدتها المملكة المتحدة في الأيام الأخيرة، إذ دافع الفنان مراراً عن قضايا اللاجئين.

وتثير أعمال بانكسي التي تباع بملايين الدولارات في المزادات، شهية كثيرين.

وفي ديسمبر في لندن، أخذ رجال لافتة مرورية رُسمت عليها ثلاث طائرات مسيّرة مقاتلة، وهربوا تحت عدسة كاميرات المتفرجين.