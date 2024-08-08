«الملتقى الدولي للكاريكاتير» يحتفي بسمير غانم

المصدر: القاهرة – البيان

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يفتتح يوم الاثنين المقبل في القاهرة «الملتقى الدولي الثامن للكاريكاتير»، الذي يخصص دورته الحالية التي تستمر حتى 22 أغسطس الجاري، للاحتفاء بالفنان الكوميدي الراحل سمير غانم.

وأعلن الفنان فوزي مرسي، «قوميسير» عام الملتقى، عن مشاركة كبيرة من فناني الكاريكاتير من مختلف دول العالم في هذه الدورة.

حيث تلقت اللجنة المنظمة 510 أعمال فنية من 318 فناناً يمثلون 60 دولة. واختارت لجنة الفرز، المكونة من الفنانين جلال جمعة، ماهر دانيال، حسن فاروق، وسمير عبد الغني، 270 عملاً فنياً لنحو 246 فناناً من 54 دولة عربية وأجنبية.

ويشمل معرض الملتقى محور الكاريكاتير، ويتناول مجموعة من الأعمال الفنية التي تتطرق إلى قضايا هامة مثل القضية الفلسطينية، التلوث، التغيرات المناخية وآثارها السلبية، الذكاء الاصطناعي، مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وقضايا المرأة.

أما محور البورتريه الكاريكاتيري، فيركز على الاحتفاء بأسطورة الكوميديا الفنان سمير غانم، ويعرض مجموعة من البورتريهات التي رسمها فنانون من مختلف دول العالم. كما يعرض بورتريهات للممثل الكوميدي الإسباني الشهير خوسيه لويس باثكيس.

وفي سياق فعاليات افتتاح الملتقى، يقيم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان «الشباب وفن الكاريكاتير»، فيما تحل تحل مملكة إسبانيا ضيف شرف الملتقى في نسخته الثامنة، كما سيتم تكريم فنان الكاريكاتير محمد حاكم «فيلسوف الكاريكاتير» تقديراً لدوره البارز في إثراء فن الكاريكاتير المصري.