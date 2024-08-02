مجلة المسرح تراجع العروض العربية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تضمن العدد التاسع والخمسون (أغسطس) من مجلة «المسرح» التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة مجموعة متنوعة من المقالات والقراءات والمتابعات والحوارات حول أبرز موضوعات وفعاليات «أبو الفنون» محلياً وعربياً ودولياً.

نشرت المجلة في مدخلها تغطية لحفل اليوم الوطني للمسرح الإماراتي الذي نظمته جمعية المسرحيين في الثاني من يوليو الماضي، إضافة إلى استطلاع حول النسخة الجديدة من دورة عناصر العرض المسرحي التي تنظمها دائرة الثقافة في مدينة كلباء وتختتم منتصف أغسطس.

وحفل باب «قراءات» بمراجعات عدة لأبرز العروض المسرحية التي شهدتها العواصم العربية، حيث كتب كمال الشيحاوي عن تحاور السرد والتشخيص والزمن في عرض «رقصة سماء» للمخرج التونسي الطاهر عيسى بن العربي، وتطرق إبراهيم الحسيني إلى إشكالية مسرحة السير الذاتية انطلاقاً من مشاهدته عرض «الأرتيست» للمخرج المصري محمد زكي، وكتب الحسام محيي الدين عما يميز «إبريق الزيت» للمخرجة اللبنانية مايا سبعلي، في مقاربته لمسألة هجر الأمكنة أو الإقامة فيها، وتحدثت آنا عكاش عن جماليات الإخراج في «بتوقيت دمشق» للمخرج السوري عروة العربي، وكتب باسم صادق عن فرادة وأهمية «مش روميو وجولييت» للمخرج المصري عصام السيد بصفته عرضاً غنائياً جاذباً.

وفي «أسفار» حكى سعيد الناجي رحلته إلى العاصمة السودانية الخرطوم قبل نحو عقدين، مستعرضاً أبرز معالمها الثقافية والسياحية ومكانة المسرح بين سكانها.

وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة أجراها سامر محمد إسماعيل مع المخرج والممثل والكاتب العراقي باسم قهار، تحدث فيها عن بداياته الفنية، ومسيرته مع الإخراج والتأليف والتمثيل، وتأثره بالمشهد الفني في العواصم العربية والغربية التي أقام فيها.

وفي «رؤى» كتب عواد علي حول «مفهوم التلقي في المسرح الملحمي»، وعبد الناصر حسو عن «مسرح ما بعد الدراما والوعي النقدي العربي»، وفي «مطالعات» كتب علاء رشيدي عن «نصوص للخشبة» وهو كتاب ضم خمسة نصوص مسرحية سورية كتبت في إطار ورشة للتأليف المسرحي.

وعن عرض «نساء بلا غد» للمخرجة السورية نور غانم كتب محمد علام في باب «أفق»، وحاورت حفصة الخال المخرج المغربي الشاب أحمد أمين الساهل في باب «متابعات»، بينما كتب محمد عبد الرحمن حسن عن تجربة العرض الأمريكي «عمر» الذي تناول قصة العالم الإسلامي السنغالي عمر بن سعيد (1770-1864).

وفي «رسائل» كتب صبري حافظ عن افتتاح مهرجان أفينيون 78، وغطى رابح هوادف فعالية ستينية المسرح الوطني الجزائري، وقرأ بلال الجمل الخصائص الفنية لأوبرا كارمن بمناسبة تقديمها في القاهرة، وتناول محمد سيف عرض «السماء» للمخرجة الفرنسية كلوي دابرت، وكتب محمد ناصر المولهي عن مهرجان «المسرح والمجتمع» التونسي، ورشيد كريم عن عرض «لعبة حلم» السويدي، وسعيدة شريف عن احتفالية الذكرى الثالثة والعشرين لرحيل الفنان المغربي محمد الكغاط.