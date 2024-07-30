مكتبة محمد بن راشد الشخصية الثقافية لجائزة العويس للإبداع 2023

المصدر: دبي ــ «البيان»

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أقر مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، اختيار مكتبة محمد بن راشد الشخصية الثقافة لجائزة العويس للإبداع في دورتها (33) لعام 2023.

وحضر اجتماع المجلس علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية، ود. صلاح القاسم مدير الندوة، وجمال الخياط المدير المالي، ومريم آل ثاني رئيسة لجنة المكتبة والنشر، وعلي الشريف رئيس لجنة الشباب، والمهندس رشاد بوخش رئيس لجنة المسابقات والجوائز.

بصمة

وتُمنح جائزة شخصية العام الثقافية لشخصية ذات شأن من مواطني دولة الإمارات يكون لها إسهام كبير ومؤثر في دعم وتعزيز الحياة الثقافية بكافة مجالاتها وألوانها وأشكالها، أو شخصية اعتبارية. وقد نهجت جائزة العويس للإبداع منذ تأسيسها على الاحتفاء بالأشخاص والمؤسسات التي تركت بصمة مشهودة في عالم الفكر والثقافة والأدب وذلك منذ عام 1990.

وعلى مدار الجائزة تم تكريم أكثر من 29 شخصية ومؤسسة ثقافية كان لها دور رائد في العمل الثقافي والإبداعي والعطاء الفكري في دولة الإمارات.

وتمثل مكتبة محمد بن راشد منذ افتتاحها معلماً حضارياً وثقافياً ومنارة معرفية متفردة، حيث تعد رمزاً حياً للعمق الثقافي واللغوي، من خلال سلسلة ثرية ومتواصلة من الفعاليات والمبادرات.

أنشطة

وتحرص مكتبة محمد بن راشد، على تنظيم سلسلة واسعة من الأنشطة، إلى جانب استضافة العديد من المهرجانات والملتقيات الثقافية المحلية والإقليمية والعالمية التي تسلط الضوء على جمال وأهمية اللغة العربية، وتشجع الشباب والأطفال على القراءة، بالإضافة إلى تقديم مسابقات لغوية تحفز الشباب على استكشاف اللغة بطريقة تفاعلية ومبدعة.

وقد نظّمت واستضافت مكتبة محمد بن راشد، منذ افتتاحها، أكثر من 600 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتعليمية وتدريبية لمختلف شرائح المجتمع. كما عملت على تسخير التكنولوجيا في تقديم محتوى تعليمي جذاب يركز على اللغة العربية.