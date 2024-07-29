«مدارس الحياة» في دبي.. رحلة على جناح السرد البصري

المصدر: دبي ـــ البيان

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جلسات ملهمة وأنشطة تفاعلية مبتكرة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لزوار مكتبات دبي العامة وكل فئات المجتمع، عبر أندية «السينما» و«التصوير» و«الفن» و«الشطرنج» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، الهادف إلى تنمية مهارات الكبار والصغار، وإثراء معارفهم حول أساليب السرد البصري، وصياغة القصص المؤثرة، وتمكينهم من توثيق ذكرياتهم باستخدام فنون التصوير الفوتوغرافي والسينمائي.

وتحت عنوان «لحظات وذكريات: التصوير الفوتوغرافي والسينما» تطل «مدارس الحياة» خلال أغسطس المقبل، حيث سيكون رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع تشكيلة من ورش العمل، التي ستقدمها هالة قصاب ضمن فعاليات «نادي الفن»، ومن بينها ورشة «صندوق الذكريات: كولاج» وفيها سيتعلم الأطفال فن الكولاج، فيما سيتعرفون في ورشة «إبداع من قصاصات الصور» على تقنيات الوسائط المتعددة.

وسيتيح «نادي التصوير» لزوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم، فرصة تعلم فنون رواية القصص باستخدام التصوير الصحافي. وخلال أغسطس المقبل تستضيف مكتبة المنخول العامة فعاليات «نادي السينما» التي يشرف عليها توما بيطار الذي سيتولى تدريب المشاركين على كيفية تحليل الأفلام الكلاسيكية واستكشاف التكوين البصري.

وسيقدم ناصر حاجي ورشة «وتجمعنا صورة: من القلب إلى العدسة» الهادفة إلى تعريف رواد نادي ذخر الاجتماعي على تقنيات إنشاء الصور العائلية. من جهة ثانية، أعلنت «دبي للثقافة» عن توثيق «مدارس الحياة» كعلامة تجارية مسجلة، وذلك بعد حصولها على اعتماد وزارة الاقتصاد، حيث استلهم شعار «مدارس الحياة» من لعبة «التنغرام» الهادفة إلى تحفيز الإبداع وتعزيز القدرات العقلية وتطوير المهارات.