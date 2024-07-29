الحوسني يلتقط «رقصة أشجار القرم»

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تعتبر أشجار القرم من أكثر الأشجار روعة وفائدة للبشر، حيث تقوم هذه الشجرة القوية بدور المصدات الطبيعية للرياح، وتسهم في الحماية من العواصف المدية وتنقية المياه المحيطة. كما تعتبر فعالة للغاية في تخزين ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وبالتالي المساهمة في مكافحة تغير المناخ. وتوفر غابات القرم أيضاً مأوى آمناً لمئات الطيور والأنواع البحرية، التي تعزز التنوع البيولوجي وتساعد على زيادة مخزون الثروة السمكية.

المصور الإماراتي «حسن الحوسني» أسعد متابعيه بمجموعة فنية من الصور التي اختار لها أبعاداً فريدة ونادرة، فقد التقطت عدسته أشجار القرم تحت الماء في أبوظبي، حيث بدت أشجار القرم وكأنها تتراقص على أنغام التيارات المائية التي تمر بها، مستمتعة بالمياه الدافئة من حولها. يقول المصور الإماراتي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: يكمن جمال أشجار القرم في اختلافها عن باقي الأشجار، وامتداد جذورها على شكل شبكة مترابطة، وكأنها تدعم الأشجار الصغيرة من حولها وتساندها في رحلة الحياة.

ويضيف الحوسني: نجاح تصوير هذه الأشجار يعتمد بشكل كبير على مستوى ارتفاع الماء، ومراقبة المد والجزر، وحركة التيارات، إضافة إلى حركة الرياح، حتى تضمن أن الأمواج لن تعيق حركتك وتعكر صفو المياه. تتنوع أشجار القرم بشكل كبير ويختلف جمالها من شجرة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. ويأمل الحوسني أن يتمكن من طباعة كتاب يعكس جماليات أشجار القرم، وتنوعها واختلافها، ومدى أهميتها للبيئة والبشر، كما يطمح لتعزيز الوعي العام للحفاظ على نظافة البيئة، مع إبراز جمالياتها من حولنا.

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