نادر مكانسي يرصد ملامح الواقع وتفاصيله في 30 قصة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدرت، أخيراً، المجموعة القصصية «فأر القرعة»، عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي، لمؤلفها الكاتب السوري نادر مكانسي، حيث تتضمن 30 قصة قصيرة مستوحاة من الواقع وغنية بالفوائد.

ويستعرض مكانسي في قصة «قتلوا والدهم بغير قصد»، سيرة رجل يدعى عبدالقادر لديه ولد وبنت، يدخر نقوداً في منزله يخبئها تحت مخدته، ساعياً لشراء قطعة أرض وبناء منزل لعائلته، وحين وجد قطعة الأرض، يكتشف أن المال قد سرق.

وفي «عندما لا ينفع الندم» يتناول الكاتب قصة موظف محبوب متزوج ولديه 3 بنات، وينادى بـ«أبو كريم»، ويتمنى أن يرزق بولد ليسميه كريم. وتضم المجموعة القصصية العديد من الحكايات الأخرى، ومنها: «خادمة تعكر حياة العائلة، و«ضحية رفاق السوء»، و«زوجة غيورة»، و«قسمة ونصيب»، و«بدهائها تضبط زوجها اللعوب»، و«بانتظار بنت الحلال»، و«خادمة خمس نجوم»، و«أم العيال»، و«المساج»، و«العراف»، و«السحر الأسود».