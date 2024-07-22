فنانون مصريون خارج سباق الموسم الرمضاني 2025

المصدر: القاهرة - لمياء علي

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بدأ عدد من شركات الإنتاج، التحضير والتجهيز للمسلسلات التي ستشارك في دراما رمضان 2025. ورغم بدء مجموعة من المخرجين في التجهيز لاختيار الأبطال، إلا أن هناك بعض الفنانين صدموا جمهورهم بإعلان خروجهم من دراما الموسم الرمضاني في العام المقبل.

وفاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره في الأيام الماضية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وكذلك حسابه بـ«انستغرام»، بإعلان غيابه عن المشاركة في دراما رمضان 2025، للعام الثاني على التوالي، حيث كتب في تصريح مقتضب: «رسمياً.. غيابي عن دراما رمضان 2025».

وكان آخر أعمال محمد رمضان في الدراما التلفزيونية، مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض في رمضان 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً طوال فترة عرضه، وشاركه البطولة كل من: زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة وغيرهم. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

أحمد عز

كما يغيب الفنان أحمد عز عن دراما رمضان 2025، حيث أعلن ذلك على هامش العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 3» في القاهرة، وذلك بسبب انشغاله بأكثر من مشروع سينمائي خلال الفترة الحالية، أبرزها «فرقة الموت». أحمد عز كان قد قدم آخر أعماله الدرامية، عام 2022، من خلال مسلسل «الاختيار 3»، مع : ياسر جلال، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، إيمان العاصي، محمد رياض وغيرهم. والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

أمير كرارة

أما عن الفنان أمير كرارة، فقد قرر هو الآخر الابتعاد عن الموسم الرمضاني للعام المقبل، حيث يجري تحضيرات مكثفة حالياً، استعداداً لتصوير فيلمه الجديد الذي لم يتم الكشف عن اسمه وتفاصيله حتى الآن.

كريم عبد العزيز

ويلحق بهؤلاء الفنان كريم عبد العزيز الذي تصدر نسب المشاهدات في رمضان الماضي من خلال مسلسله «الحشاشين»، ولكنه قرر هذا العام التركيز على أعماله السينمائية خلال الفترة الحالية وعدم المشاركة في الموسم المقبل.

قواعد جديدة

وتعليقاً على هذه الإعلانات، قال الناقدة الفنية دعاء حلمي، لـ «البيان»: «الفنان يغيب عن الدراما الرمضانية لتشويق جمهوره بشكل عام، ولكن حالياً الأمر اختلف عن ذلك، فالفنان بات متاحاً لجمهوره طوال العام من خلال السوشيال ميديا وصفحاته الرسمية، ولذا فقرار الغياب عن دراما رمضان أصبح لا يتعلق بأسباب التشويق وغيرها».

وتابعت: «الفكرة تكمن في العرض والطلب، كما أن أجور النجوم أصبحت مرتفعة جداً والتكلفة الإنتاجية أصبحت ضخمة، فعندما يأخذ النجم أكثر من ثلث ميزانية العمل فهذا الأمر مكلف». واختتمت: «شكل الدراما تغير بالفترة الأخيرة عبر وجود المنصات، والسباق الرمضاني أصبحت له قواعد تحكمه مختلفة عن السنوات الماضية».