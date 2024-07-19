الحر يغلق المواقع الأثرية في اليونان

المصدر: أثينا - د ب ا

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أغلقت السلطات اليونانية، جميع المواقع الأثرية والتي تشمل هضبة أكروبوليس فوق أثينا وموقع أولمبيا، خلال ساعات الظهيرة بسبب تجاوز درجات الحرارة 43 درجة في بعض المناطق.

وقالت وزارة الثقافة اليونانية، أمس، إن هذه المواقع سيتم إغلاقها في الفترة ما بين منتصف النهار حتى الخامسة مساء، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة بسبب الموجة الحارة التي بدأت مطلع يوليو الجاري.

وحذرت وزارة حماية المواطن في اليونان، من مخاطر الحرائق في معظم المناطق الواقعة بوسط وجنوب اليونان. وقال ناطق باسم قطاع الإطفاء عبر التلفزيون الوطني اليوناني، إن أقل حريق يمكن أن يتحول إلى حريق كبير بسبب الطقس الجاف والرياح القوية التي تجتاح قبالة بحر إيجة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن أحوال الطقس كانت أفضل في كريت وجزر إيجة، حيث ساعد نسيم البحر في تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

وأصدرت وزارة العمل اليونانية، أوامرها بوقف خدمات التوصيل خلال ساعات ما بعد الظهيرة. كما أوقف قطاع البناء العمل خلال نفس الفترة.

وقال خبراء الأرصاد في الإذاعة اليونانية، إن درجات الحرارة في الشمس يمكن أن تصل إلى 60 درجة، ما يمثل تهديداً للحياة. وأضاف الخبراء أنهم يأملون في تغير الوضع خلال الأيام المقبلة وربما في نهاية الأسبوع المقبل.