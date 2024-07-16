«شيكاغو» الموسيقية في ضيافة أبوظبي 18 سبتمبر

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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تستضيف «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، عرضاً إضافياً لمسرحية شيكاغو الموسيقية، استجابة للطلب المرتفع على المسرحية.

وينطلق العرض الإضافي 18 سبتمبر المقبل، ليمنح الجمهور إمكانية الاستمتاع بأطول مسرحية موسيقية أمريكية في تاريخ مسارح برودواي، حسب ما أعلنت شركة برواكتيف إنترتينمنت.

ويضم طاقم التمثيل المشارك في الجولة العالمية للمسرحية، كلاً من سارة سوتارت التي تلعب دور روكسي هارت، وميشيل أنتروبوس في دور فيلما كيلي، وإيان كيلسي في دور بيلي فلِن، وليندا جون بيير في دور ماما مورتون، وتود تالبوت في دور أموس هارت.

وتلعب سارة سوتارت دور «روكسي هارت»، وهو الدور الذي أدته في وست إند لندن (مسرح فينيكس)، وتمتلك خبرة كبيرة في عالم المسرح. وتستعرض ميشيل أنتروبوس خبراتها في عالم التمثيل، من خلال لعب دور «فيلما كيلي» في اليابان في وقت سابق من العام الجاري. ولعبت الممثلة دور كلاريس في مسرحية قصة الحي الغربي (مهرجان سالزبورغ)، ودوري المرأة القطة وهارلي كوين في مسرحية باتمان لايف (جولة أرينا العالمية).

ويلعب إيان كيلسي دور بيلي فلِن، وهو الدور الذي أداه في وست إند لندن (مسرح كامبريدج)، وفي جولة الصين عام 2019. وتتضمن الأدوار التي لعبها كل من البروفيسور كالاهان في مسرحية ليجالي بلوند بمسرح كيرف، وداني إن جريز في ويست إند. ونالت مسرحية شيكاغو إعجاب الجماهير حول العالم منذ إطلاقها قبل 27 عاماً بفضل قصتها المميزة وموسيقاها الرائعة، وأطلقت عليها صحيفة التايمز اسم أفضل مسرحية موسيقية في عصرها، لتؤكد بذلك جاذبية عروض برودواي وروعتها.