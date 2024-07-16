«جمعة الماجد» يناقش المرونة والتكيف في بيئة العمل

المصدر: دبي ـــ البيان

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أقام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، دورة بعنوان «التكيف والمرونة في بيئة العمل»، قدمها الدكتور عبد القادر العداقي خبير التدريب والكوتشينج، وحضرها 28 مشاركاً من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وهدفت الدورة إلى تنمية مهارات المشاركين على المرونة والتكيف النفسي في بيئة العمل، وتحقيق التوازن في نظرتهم لأنفسهم وللآخرين، بالإضافة إلى تعزيز قيم التسامح وخلق التوافق وتقبل أخطاء الآخرين وتجاوزها، والتدريب على طرق اتخاذ القرارات بعيداً عن العواطف والخوف، من خلال العقلية المرنة بدلاً من العقلية الجامدة.

إيجابية

ويقول الدكتور العداقي: «المرونة النفسية تولد الروح الإيجابية عند الفرد، والقدرة الفعلية على إدارة المواقف والتكيف معها، بل هي من العناصر الأساسية التي تسهم في تكيف الفرد في بيئة العمل المتغيرة، ومواجهة التحديات والعمل بروح الفريق، فمهارات المرونة النفسية تهدف إلى رفع القدرات المعنوية، وروح التحدي عند الفرد، وبالتالي، مواجهة الضغوطات المهنية والحياتية بروح إيجابية متقبلة، وتفكير إبداعي خلاق، لحلول المشاكل وتجاوز الظروف».

وتضمنت الدورة الكثير من التمارين والتقنيات وورش العمل التي شارك فيها الحضور، وفي نهاية الدورة، قدم المركز شهادة شكر وتقدير للمحاضر، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين.