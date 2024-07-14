خديجة البستكي على قائمة «فوربس» لقادة الموضة العرب

المصدر: دبي - البيان

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تألق نخبة من المصممين وخبراء الأناقة، وقادة الأعمال في المنطقة، من بينهم خديجة البستكي، نائبة الرئيس في حي دبي للتصميم «D3» التابع لمجموعة تيكوم، عبر قائمة «فوربس الشرق الأوسط» بنسختها الأولى «مبدعون عرب في قطاع الأزياء والموضة لعام 2024»، من خلال إسهامهم في تمثيل المنطقة.

تسلط القائمة الضوء على 40 مصمماً، استطاعوا أن يحققوا شهرة واسعة في أهم المحافل الدولية، إلى جانب الاحتفاء بالتراث والثقافة العربية في إبداعاتهم. يهيمن المصممون اللبنانيون على القائمة بـ22 مصمماً، يليهم المصممون المصريون بـ 6 مشاركات، ثم السعوديون بـ 3 مشاركات.

وتعد لبنان والإمارات مقراً لمعظم العلامات التجارية في المنطقة، المصنفة ضمن القائمة، حيث تضم الدولتان 15 و14 دار أزياء على التوالي.

ومن بين المصممين في القائمة إيلي صعب، الذي توسعت أعماله لتتجاوز مفهوم الأزياء الفاخرة، في حين تضم قائمة «مبدعون عرب في قطاع الأزياء والموضة لعام 2024» قائمتين فرعيتين: «خبراء الأناقة الأكثر شهرة» و«قادة الأعمال في قطاع الأزياء»، من بينهم خديجة البستكي، نائبة الرئيس في حي دبي للتصميم «D3» التابع لمجموعة تيكوم. وسيدريك حداد، منسق الأزياء الشخصي للمشاهير.