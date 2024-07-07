أعضاء لجنة تحكيم جوائز إيمي لـ« البيان »:الإمارات مقصد ومحط أنظار صناع السينما والدراما

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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اختتمت المرحلة نصف النهائية من جوائز إيمي 2024 الدولية في دورتها الـ52، أول من أمس، وهي مرحلة التحكيم الحاسمة التي تسبق المرحلة النهائية وحفل تسليم الجوائز بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو وسط اهتمام إعلامي كبير، نظراً لمكانة الجائزة المرموقة عالمياً، والتي تعد الجائزة المتخصصة الأهم والأضخم في مجال الإعلام والإنتاج التلفزيوني على مستوى العالم.

ويتضمن جدول فعالية جوائز إيمي 2024 الدولية في أبوظبي، يوماً مخصصاً لوصول المشاركين، تليه جولات تحكيم مكثفة من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً.

وستشهد الجولة نصف النهائية من التحكيم، التي تنظمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، مشاركة نخبة من مشاهير التلفزيون والإعلام ضمن لجنة التحكيم، حيث سيقوم المحكمون بمشاهدة وتقييم ما يقرب من 6 إلى 7 ساعات من البرامج، وسيتأهل البرنامج الذي يحصل على أعلى الدرجات في كل فئة إلى الجولة النهائية.

وستتم عملية التقييم بسرية تامة، على أن يتم الإعلان عن المرشحين رسمياً في أغسطس المقبل لفئات الأخبار والقضايا الراهنة، وفي سبتمبر وأكتوبر لفئات البرامج والتمثيل وبرامج الأطفال.

جولة تحكيم

وشاركت في جولة التحكيم قبل النهائية هذا العام، مجموعة من مختلف أطياف الوطن العربي، شملت القائمة كلاً من نهلة الفهد، وحبيب غلوم، وياسر النيادي، وميساء مغربي من الإمارات، وكلاً من يوسف الشريف، وأشرف زكي، وروجينا، وهدى الاتربي، وعادل أديب من مصر، إضافة إلى درة زروق من تونس، وإياد نصار من الأردن، وياسر الياسري من العراق.

مقومات عالمية

«البيان» التقت بعدد من أعضاء لجنة التحكيم والذين أكدوا بأن دولة الإمارات باتت بفضل ما تمتلكه من مقومات وتسهيلات على مستوى عالٍ، وما توفره من متطلبات فنية وتقنية ومواقع تصوير مختلفة، محط أنظار المنتجين والفنانين العرب والأجانب العاملين في حقلي السينما والدراما.

وأشارت الممثلة المصرية روجينا، إلى أن الإمارات استطاعت أن تجذب إليها العالم في مختلف المجالات، حيث تشهد طول السنوات الماضية وإلى يومنا هذا، تهافتاً لكبرى شركات الإنتاج الفنية العربية والأجنبية لتصوير أعمال على أرضها.

وأضافت: تمتلك دولة الإمارات بما تضمه من جغرافيا ومناطق طبيعية ومبانٍ حديثة ومنظومة خدماتها المتطورة، جميع مقومات النجاح التي يحتاجها المنتج والفنان، فجميع ما في الإمارات مميز من حيث مواقع التصوير المتنوعة والجديدة، ما حفز العديد من شركات الإنتاج العربية والأجنبية على اختيار الطبيعة الجغرافية بجبالها وبحارها وصحرائها الرملية وخضرتها الساحرة.

بدوره، أفاد أشرف زكي، بأن الإمارات توفر منظومة تسهيلات استثنائية جعلها مقصداً رئيسياً لاستقطاب الفنانين ونجوم الفن، سواء للعيش فيها أو تصوير الأعمال السينمائية والدرامية، خاصة في ظل حالة الاستقرار والأمن، وحقوق الأفراد والشركات العاملة في هذا المجال مكفولة بمنظومة قوانين وتشريعات.

من جهته، لفت المخرج المصري عادل أديب، إلى أن دولة الإمارات تتميز وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة، بحيوية الحياة الاقتصادية والتجارية والإعلامية والثقافية والاجتماعية، ما وفر مناخاً صحياً للإنتاج الفني الذي يتطلب مكاناً مثل الإمارات النابضة بالحياة والتطور والنجاح.

طراز عالمي

في السياق، أوضح الممثل الأردني، إياد نصار، أنه يشعر في كل مرة يأتي فيها إلى الإمارات وكأنه في وطنه الأردن، موضحاً بأن الإمارات باتت تستقطب مشاهير النجوم العالميين من مختلف الجنسيات وليس فقط النجوم العرب، لاسيما أنها تحظى باستوديوهات فنية مقامة على طراز عالمي، إضافة إلى استضافتها العديد من الأحداث والمهرجانات الفنية والسينمائية وتستقطب نخبة من أبرز نجوم الفن والدراما.

وأبان أن دولة الإمارات تمتلك كافة مقومات النجاح نظراً للاهتمام الكبير الذي توليه للأعمال الفنية والفنانين، وإيمان مسؤوليها والقائمين عليها بأهمية نشر الثقافة والفنون على المستويين الإقليمي والدولي، بما يرسخ مكانتها على الساحة الفنية.

إلى ذلك، وصفت الممثلة درة زروق من تونس، دولة الإمارات بأنها وطن الفن والتعايش والاحترام والتقدير، مضيفة: الإمارات من الدول التي لا يمكن أن يستغنى عن زيارتها أي إنسان يعشق الفن والثقافة والأناقة والجمال، فهي تحتوي على أهم مواقع التصوير الطبيعية، وبها تقام أهم الفعاليات والأنشطة الفنية، وتنطلق منها أهم أفلام السينما العالمية.

وأكد الممثل المصري يوسف الشريف، بأن الإمارات بجميع قنواتها المحلية وما تستضيفه من قنوات دولية تتخذ من الإمارات مقراً لها، تعد داعماً رئيسياً للفنانين والإعلاميين العرب، فجميع نجوم الفن العرب معروفون لدى شعوب المنطقة من خلال هذه القنوات التي تعكف وبشكل مستمر على عرض أهم الأفلام والمسلسلات الدرامية، فضلاً عن عرضها أهم المهرجانات والفعاليات الفنية.