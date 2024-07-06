«عالم الخيال».. مفاجآت سينمائية في «صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف صالات عرض روكسي سينما، فعالية عالم الخيال من مفاجآت صيف دبي على مدى شهرين كاملين، حيث تتيح فرصة الاستمتاع بتجارب سينمائية فريدة من نوعها.

وتشمل الفعاليات الترفيهية للعائلات، والأنشطة المخصصة للأطفال، وأفضل الأفلام الجديدة والكلاسيكية التي ستعرض على الشاشة الكبيرة. وتقدم الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مدى شهرين، أنشطة جديدة ومتميزة يومياً، بما في ذلك العروض الأولى للأفلام، والفعاليات الخاصة، وزيارات المشاهير، والأنشطة، والسحوبات، والعروض الحية، والمفاجآت غير المتوقعة، وغيرها الكثير.

وسيستمتع الصغار طوال يوليو وأغسطس بمجموعة مختارة من الأفلام المبهجة المناسبة للعائلات في روكسي سينما، ولا تشمل الأفلام التي تم إصدارها في عام 2024 فحسب، بل تضم أيضاً الأفلام الرائجة من عام 2023، بالإضافة إلى الأفلام الكلاسيكية.

ويشكل نادي ماماز للأفلام من مدهش ودانة، الوجهة المثالية للأمهات وأطفالهن الصغار لقضاء فترة ما بعد الظهيرة في أجواء مريحة وصديقة للأطفال، وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع وحتى 26 أغسطس.

وتعد ليلة الأفلام الحصرية للسيدات في روكسي سينما، التجربة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتقام بالشراكة مع «ريتشوالز» حيث تقدم مفهوماً جديداً لتجارب حافلة بالأنشطة تستمتع بها السيدات، وذلك يومي 16 يوليو و13 أغسطس.

عروض أولى

وتستضيف «روكسي إكستريم» وهي أكبر شاشة عرض على مستوى المنطقة في دبي هيلز مول، العرض الأول لفيلمي Deadpool وWolverine.

وسيلتقي الجمهور تحية حصرية من أبطال الفيلم. وتفتح روكسي سينما في دبي هيلز مول أبوابها لاستقبال العرض الأول على مستوى المنطقة لفيلم إكس مراتي خلال يوليو، حيث يقوم نجم الكوميديا محمد هنيدي بلقاء وتحية عشاق السينما احتفالاً بإطلاق الفيلم، كما سيتلقى الجمهور تحية حصرية من أبطال الفيلم.

وسيقوم فريق عمل فيلم دودي، باستقبال وتحية الجمهور في روكسي إكستريم بدبي هيلز مول في يوليو، كما يحيي المطرب المصري أحمد سعد حفلاً مباشراً في إطار هذه الفعالية، حيث ينضم إليه نجما التلفزيون والسينما المصريين دنيا سمير غانم، ومحمد ممدوح. ويمكن لعشاق بوليوود حضور عرض خاص لفيلم هندي في وقت لاحق من أغسطس. وسيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة في الأسابيع المقبلة.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بحضور عروض الكوميديا الارتجالية المضحكة، وعروض خفة اليد في سينما روكسي إكستريم في دبي هيلز مول، والتي سيتم استضافتها طوال يوليو وأغسطس.

أنشطة وترفيه

ويمكن لعشاق الأفلام من الأطفال التحول إلى شخصياتهم السينمائية المفضلة في المحطات المخصصة للرسم على الوجوه في صالات سينما روكسي من 1 وحتى 14 يوليو الجاري.

وتستضيف صالات عرض روكسي سينما حملة مقاعد الحظ طوال يوليو، حيث يمكن للفائزين الحصول على جوائز فورية.

واحتفالاً باليوبيل الذهبي لظهور شخصية مدهش، تتوفر 25 طريقة للفوز بــ 25 جائزة عبارة عن هدايا يومية من 8 أغسطس وحتى 1 سبتمبر.