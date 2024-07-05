58 مليون زائر لمتاحف إيطاليا خلال عام 2023

المصدر: روما - د.ب.ا

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قالت وزارة الثقافة الإيطالية، إن إيطاليا استقبلت عدداً قياسياً من الزائرين للمتاحف خلال عام 2023، حيث تدفق السائحون إلى البلاد لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

وزار نحو 58 مليون شخص المتاحف العام الماضي، ليتجاوز العدد الرقم القياسي السابق وبلغ 55 مليون زائر خلال عام 2018 قبل جائحة كورونا. ويمثل الرقم زيادة أيضاً مقارنة بعدد الزائرين الذي بلغ 46 مليون زائر خلال عام 2022. وكان المقصد الأكثر زيارة هو الكولوسيوم في العاصمة روما بواقع 12 مليون زائر، حيث حقق إيرادات بلغت 80 مليون يورو.