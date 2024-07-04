«هارودز لندن» تستقبل أول علامة تجارية إماراتية لأزياء الأطفال

المصدر: دبي - البيان

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بدعم من هيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة».. أطلقت المصممة الإماراتية شذى عيسى تشكيلتها الجديدة لأزياء الأطفال «شذى عيسى كيدز» أول علامة تجارية محلية تعرض منتجاتها في «هارودز» المتجر الشهير، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة الهادفة إلى الاستثمار في الطاقات والكفاءات المواطنة، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وبفضل تفرد تصاميمها تمكنت المصممة شذى عيسى من الحصول على ركن خاص في غرفة العلامات التجارية الفاخرة بالطابق الرابع من المتجر تعرض فيه أحدث تشكيلات علامتها التجارية، التي تتضمن مجموعة تصاميم مبتكرة مستلهمة من قصص الأطفال الخيالية وألعاب الصغار وأحلامهم.

وفي هذا الإطار أشارت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» إلى اهتمام الهيئة بتطوير قدرات المبدعين والمصممين وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم المختلفة وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم المهنية.

وقالت: «أثبت المصمم الإماراتي قدرته على الابتكار وتقديم أفكار متميزة، وتأسيس مشاريع ناجحة تفتح آفاقاً واسعة أمامه، وتشجعه على التعبير عن أفكاره وطموحاته، ما مكنه من تجاوز النطاق المحلي، وهو ما يسهم في التعريف بجوهر هويتنا الثقافية المحلية، ويبرز قوة وتنافسية قطاع التصميم في دبي، وما يتمتع به من إمكانات كبيرة قادرة على الارتقاء به نحو مستويات جديدة».

ومن جانبها عبرت المصممة شذى عيسى عن سعادتها بدعم «دبي للثقافة» لعلامتها التجارية.