أوركسترا الفردوس تعزز حضورها العالمي

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت أوركسترا الفردوس؛ إحدى مبادرات مدينة إكسبو دبي، اتفاقية شراكة مع «ذي أورتشارد» (The Orchard) شركة توزيع الموسيقى وخدمات الفنانين البارزة التابعة لشركة سوني للترفيه الموسيقي.

بهدف تعزيز حضورها على المسرح العالمي. تعمل أوركسترا الفردوس، التي يشرف عليها الموسيقار العالمي إي. آر. رحمان، على استكشاف آفاق جديدة بالجمع بين الموسيقى العربية والشرقية والموسيقى الغربية الكلاسيكية.

وقالت مونيكا وودمان، مايسترو أوركسترا الفردوس: «يسعدنا أن نبدأ هذه الرحلة المذهلة مع «ذي أورتشارد»، حيث يمثل هذا التعاون خطوة مهمة لجعل الموسيقى في الشرق الأوسط في متناول العالم أجمع. وباعتبارها أوركسترا نسائية بالكامل، تعمل مع فنانين مشهورين عالمياً وتقدم عروضها في أحدث الأماكن، فهي أيضاً فرصة مثيرة لإلهام الجيل القادم من الموسيقيات».