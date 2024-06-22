«جزيرة الدانوب» الـ 41.. ثلاثة أيام من الترفيه مجاناً

المصدر: فيينا - وام

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انطلقت، أمس، في العاصمة النمساوية فيينا فعاليات مهرجان «جزيرة الدانوب»، أكبر مهرجان يقام في الهواء الطلق على مستوى أوروبا. يستمر المهرجان ثلاثة أيام يقدم خلالها نحو 700 ساعة من العروض الموسيقية والفنية والثقافية والرياضية والبرامج الترفيهية، بمشاركة فرق موسيقية شهيرة وعدد من كبار الفنانين النمساويين والعالميين.

مهرجان

يعد المهرجان النمساوي السنوي، الذي يقام للمرة الحادية والأربعين، من أهم الفعاليات الصيفية الأوروبية، ويقدم برامجه المجانية المتنوعة بمشاركة نحو ألف فنان نمساوي وعالمي على 14 مسرحاً ويمتد لمسافة 4.5 كيلومترات على ضفاف نهر الدانوب، وتبث محطات التلفزيون العديد من الحفلات الموسيقية للمهرجان، الذي زاره العام الماضي نحو ثلاثة ملايين شخص. وتتميز جزيرة الدانوب، موطن المهرجان الصيفي، بالشواطئ الرملية والحصوية والعشبية التي تمتد 42 كيلومتر، وخلجان للسباحة، وأماكن للعب الكرة واستئجار معدات الرياضات المائية، إضافة إلى طرق مائية خاصة للتزحلق على المياه وللمراكب الشراعية والمطاعم والمقاهي، كما تشتهر بأماكن حفلات الشواء في الطبيعة.

يذكر أن جزيرة الدانوب هي جزيرة صناعية صممت في الأساس بهدف حماية مدينة فيينا من الفيضانات، لكنها أصبحت فيما بعد حديقة عمومية ومعلماً سياحياً هاماً، كما أنها تعد من أشهر المحميات الطبيعية في النمسا والعالم.