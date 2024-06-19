دبي أوبرا تعلن عن 10 عروض ضمن موسمها الاستثنائي لعام 2024-2025

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بعد موسم حافل بالإنجازات، تُسدل دبي أوبرا الستار عن أقوى تشكيلة لها حتى الآن لموسم 2024-2025، والتي تضم مجموعة رائعة من العروض العالمية التي ستُبهر الجماهير وتثري المشهد الثقافي في المنطقة بشكل أكبر.

ينطلق موسم دبي أوبرا 2024-2025، بانطلاقة تاريخية بصحبة الأوبرا الوطنية البولندية التي ستمتعنا بتشكيلة استثنائية تضم أوبرا "عايدة" لفيردي وعرض الباليه الخالد "جيزيل" والسمفونية التاسعة لبيتهوفن، وسيقام حفل افتتاح ضخم لكل عرض من هذه العروض الرائعة ليعلن عن بداية موسم لا يُنسى في دبي أوبرا.

1- أوبرا "عايدة" (13 - 15 سبتمبر 2024)

استجابةً للمطلب الجماهيري، تطل علينا من جديد تحفة جوزيبي فيردي الخالدة "عايدة" على مسرح دبي أوبرا على يد نخبه من فناني وجوقة وأوركسترا الأوبرا الوطنية البولندية بقيادة المايسترو القدير باتريك فورنيليه وإخراج روبرتو لاغانا مانولي. تأخذنا هذه التحفة الخالدة في رحلة عبر مصر القديمة حيث تُنسج حكاية حب ملحمية يتخللها التضحية والخيانة والتي تعد تحفة فنية وفرصة لا تعوض لعشاق الأوبرا والجدد على هذا الفن الراقي.

2- عرض الباليه "جيزيل" (18 - 21 سبتمبر 2024)

استعدوا لتحلقوا مع تحفة الباليه الخالدة "جيزيل" التي تطل علينا بمجموعة من فناني الباليه والأوركسترا بالمسرح الوطني البولندي وذلك بقيادة المايسترو القدير باتريك فورنيليه وتصميم رقصات للثنائي الأسطوري جان كورالي وجول بيرو. وتروي هذه التحفة الرومانسية، قصة ملحمية لفتاة صغيرة تحولت إلى روح، مما يجسد لنا الجمال الأثيري والعمق العاطفي لهذا النوع من الفنون.

3- السمفونية: السمفونية التاسعة لبيتهوفن (22 سبتمبر 2024)

انضم إلينا لقضاء أمسية رائعة تعرض فيها أوركسترا الأوبرا الوطنية البولندية السمفونية التاسعة لبيتهوفن على مسرح دبي أوبرا. وستملأ هذه السيمفونية، المعروفة بأنها إحدى روائع الموسيقى الكلاسيكية الغربية، أرجاء القاعة بأنغامها القوية والحماسية.

4- حفل موسيقي: كارلا بروني (27 سبتمبر 2024)

أطرب سمعك بالألحان المطربة والصوت الساحر الذي تتميز به السيدة/ كارلا بروني، فيما تتألق السيدة على المسرح بأغانيها الآسرة، وتشتهر بروني بألحانها الرقيقة وصوتها الناعم الآسر للأسماع، ويبشر عرضها بتقديم أمسية متآلفة لا تُنسى؛ فقد حقق ألبومها الأول بعنوان "قال لي أحدهم"، شهرةً عالميةً، حيث جاء هذا الألبوم ضمن المراتب العشرة الأولى لقائمة الألبومات الفرنسية على مدار أربعة وثلاثين أسبوعًا.

5- حفل موسيقي: أومبرتو توزي- الجولة النهائية (28 سبتمبر 2024)

يقدم الفنان الإيطالي الأسطوري، أومبرتو توزي، إلى دبي أوبرا جولته النهائية التي لا تُنسى. وقد ترددت أصداء كلمات توزي العاطفية وألحانه التي لا تُنسى بين الجماهير في جميع أنحاء العالم على مدار عقود من الزمان، وذلك بفضل أغانيه، مثل "أحبك" و"المجد"، فلا تفوّت هذه الأمسية الكبيرة، حيث يغني الفنان أفضل أغانيه للمرة الأخيرة.

6- حفل موسيقي: غوستافو سانتاولالا (5 أكتوبر 2024)

لا تفوّت الاستمتاع بأمسية تاريخية مع أسطورة الموسيقى الحائز على جائزة الأوسكار، غوستافو سانتاولالا، حيث يحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لألبومه الشهير "رونروكو"، ويشتهر سانتاولالا بمقطوعاته الموسيقية الشيقة والثرية، ومن المتوقع أن يكون عرضه ضمن أبرز فعاليات الموسم. وقد حاز سانتاولالا على العديد من الجوائز بفضل أعماله المشهورة في لعبة الفيديو "ذا لاست أوف أس" والموسيقى التصويرية السينمائية، مثل "بروكباك ماونتن" و"بابل"، وتشمل تلك الجوائز جائزتي أوسكار وجائزتين من جوائز جرامي وتسع عشرة جائزة من جوائز جرامي اللاتينية وجائزتي بافتا وجائزة غولدن غلوب.

7- حفل موسيقي: براد ميهلداو (10 أكتوبر 2024)

لا تفوّت الاستمتاع بأحد أمسيات موسيقى الجاز المتميزة مع عازف البيانو الحائز على جائزة جرامي، براد ميهلداو، ويشتهر ميهلداو بأسلوبه المبتكر وإنتاجه الثري، كما يفيد عرضه بتميزه بالتنوع والتعمق بصفته فنانًا، ويمتد عمله إلى أعمال أخرى بخلاف موسيقى الجاز لتشمل أعماله الموسيقى التصويرية السينمائية، بما في ذلك مقطوعات "عيون مغلقة" و"زوجتي ممثلة". وقد فاز ألبومه الذي يحمل عنوان " العثور على غابريل" بجائزة جرامي لأفضل ألبوم من ألبومات موسيقى الجاز، مما يبرز تأثيره المستمر في عالم الموسيقى.

8- رقص: روميو وجولييت (17-18 أكتوبر 2024)

استمتع بالنسخة الجديدة من التحفة الفنية من أعمال شكسبير، "روميو وجولييت"، التي يعرضها مصمم الرقصات الشهير، بنيامين ميلبييه، ويشتهر بنيامين ميلبييه بعمله المقدم في فيلم "البجعة السوداء" الحائز على جائزة الأوسكار. ويجمع هذا العمل الإنتاجي المبتكر بين السينما والرقص والمسرح، كما يقدم هذا العمل الإنتاجي منظورًا جديدًا للرواية الكلاسيكية على أنغام الموسيقى التصويرية الدائمة للمؤلف بروكوفييف.

9- حفل موسيقي: إيل فولو (25 أكتوبر 2024)

لا تفوّت الاستمتاع بالألحان المتآلفة الساحرة لفرقة البوب الأوبرالي المتميزة، "إيل فولو" المكونة من ثلاثة إيطاليين. وقد أسرت هذه الفرقة الجماهير في جميع أنحاء العالم منذ ظهورها لأول مرة، بفضل شهرتها بمجموعتها الفريدة التي تجمع بين الأوبرا الكلاسيكية والأسلوب الكلاسيكي الإيطالية.

10- حفل موسيقي: صوفي إليس-بيكستور (26 أكتوبر 2024)

لا تفوت الانضمام إلينا في أمسية شيقة تتألق فيها نجمة البوب، صوفي إليس-بيكستور، على المسرح، وتشتهر إليس-بيكستور بأغانيها التي تحتل المراتب الأولى ضمن قوائم أفضل الأغاني مثل "جريمة قتل على حلبة الرقص"، ويبشر عملها بتقديم أمسية لا تنسى تستمع فيها بالموسيقى والحيوية.

لا تُعد هذه العروض المتميزة سوى نقطة انطلاق، وسنعلن عن العروض المتبقية لموسم 2024-2025 في مؤتمر صحفي خاص بتاريخ 12 سبتمبر 2024، فترقبوا المزيد من الإعلانات الشيقة حيث تحرص دبي أوبرا دائمًا على تقديم فن عالمي في قلب دبي.

لمعرفة المزيد عن العروض وشراء التذاكر يرجى زيارة الموقع الرسمي لدبي اوبرا: https://www.dubaiopera.com/en-US/home