مركز دبي المالي العالمي خلال العيد.. أجواء ترفيهية ونكهات عالمية

المصدر: دبي ـــ البيان

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تجارب متنوعة وأنشطة مفعمة بالحيوية يقدمها مركز دبي المالي العالمي لزواره خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ليعيشوا أجواء ترفيهية ممتعة، ويستمتعوا بأشهى النكهات والأطباق العالمية.

ويقدم مطعم «زوما» في مركز دبي المالي العالمي أيام السبت ابتداءً من الساعة 12:30 ظهراً في المبنى رقم 6 بقرية البوابة، وجبة «برانش بايكينغو» كما يمكن للزوار الاستمتاع بتناول بوفيه برانش عصري يضم أطباق السوشي و«الروباتا» التي يتم إعدادها على منصات الطهي المباشر، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأطباق الساخنة والباردة.

ويستمتع زوار مركز دبي المالي العالمي بالمذاق الرائع لمأدبة البرانش في مطعم «أمازينكو» بأجوائه المستوحاة من الغابات الاستوائية، وذلك أيام السبت ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 مساءً في «بافيليون» حي البوابة. وتقدم وجبات البرانش في «أمازونيكو» مفهوماً جديداً لهذا النوع من التجارب في دبي، حيث تضم قائمة الطعام أصنافاً غنية بالنكهات الأمريكية اللاتينية بما فيها «سيفيتشي» ولفائف «ماكي» والأطباق المميزة مثل «لانجوستينو ميلوسو» كما يستمتع الزوار بعروض «دي جي» الحية التي تغمر الأجواء بالإيقاعات المتناغمة.

ويقدم مطعم «روبيرتوز» في المبنى رقم 6 بحي البوابة، بمركز دبي المالي العالمي، لزواره نكهات رائعة وأجواء إيطالية أصيلة، ويتيح الاستمتاع ببرانش «سورينتو» بالإضافة إلى وجبة غداء خاصة بالعيد على وقع أنغام «دي جي» النابضة. علاوة على ذلك، يوفر مطعم «روبيرتوز» الحائز جوائز عديدة، عشاءً إيطالياً فاخراً ضمن أجواء عصرية مع إطلالة رائعة على معالم مدينة دبي.

ويستمتع رواد مركز دبي المالي العالمي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بالنكهات الرائعة للمأكولات الصينية الشمالية مع قائمة الساعة الذهبية الجديدة بإصدار محدود من مطعم «هوتونج» الواقع في حي البوابة. ويقدم المطعم وجبة عشاء مكونة من ثلاثة أطباق تجمع بين النكهات التقليدية واللمسات العصرية، وتضم أصنافاً مثل سمك القد المقرمش و«ترافل كو شوي تشيكن».

ولعشاق الطعام الهندي؛ يوفر مطعم «جازيبو» في المبنى رقم 5 بحي البوابة، تجربة رائعة لتناول المأكولات الهندية الشهيرة وخاصةً أطباق البرياني مثل برياني «دوم بوخت» وغيرها من الأطباق الهندية الأصيلة. ويمزج المطعم، الذي تم تجديده حديثاً، بين الذائقة العصرية والنكهات التقليدية.