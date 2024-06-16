نانسي عجرم في «كاربول كاريوكي»: لا أؤمن بالحظ بل المثابرة

المصدر: دبي - البيان

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بحيوية لافتة وطاقة إيجابية عالية، تطل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على جمهورها، عبر الحلقة التاسعة من برنامج «كاربول كاريوكي»، التي تعرض مساء اليوم، على شاشة تلفزيون دبي، التابعة لـ «دبي للإعلام»، لتشكل الحلقة مفاجأة جميلة لمتابعي الموسم السادس من البرنامج الذي يجوب مقدمه وسام بريدي برفقة ضيفته عجرم، في أرجاء نخلة جميرا بدبي، حيث تبرز جماليات المنطقة، في وقت تستعيد فيه ذكرياتها وأيام طفولتها، وعلاقتها مع أفراد عائلتها، ومدير أعمالها والوسط الفني، ما منح الحلقة نكهة خاصة.

قاعدة

وخلال حلقة البرنامج، أكدت نانسي أنها تؤمن بقاعدة «خير الأمور أوسطها»، وقالت: «لا أؤمن كثيراً بالحظ، وإنما بالمثابرة وبأهمية تطوير النفس، وهو ما تعودت على القيام به منذ طفولتي، واعتقد أن ذلك ساهم في فتح الكثير من الأبواب أمامي، ومكنني من تحقيق النجاح، وعمق من علاقتي مع مدير أعمالي جيجي، حيث أصبحنا مع مرور الزمن نعرف بعضنا جيداً، وتحولنا إلى عائلة واحدة».

كما اعتبرت نانسي عجرم، أن الاهتمام يعتبر من أفضل الطرق للتعبير عن الحب والمحبة. وقالت: «بالنسبة لي يعتبر الاهتمام من أكثر الأشياء التي تدل على محبة الطرف الآخر، واعتقد أنه يجب أن يكون شعوراً متبادلاً، وليس من طرف واحد فقط».

تميز

وتتميز نانسي عجرم بتفرد اختياراتها الغنائية، وحول ذلك قالت: «تعودت دائماً أثناء اختياري لأي أغنية الحصول على كلمات جميلة تتناسب مع طبيعة أسلوبي، وفي بعض الأحيان قد تتضمن الأغاني كلمات جديدة أو غريبة تدعوني للوقوف أمامها، وأن أكون حذرة لصعوبتها من ناحية اللفظ خلال الغناء»، مشيرة إلى أن أغنية «مانجا وتفاح»، كانت واحدة من الأعمال التي تحمل كلمات جديدة، مؤكدة أنها لم تشعر بالخوف منها لسلاسة لفظ كلماتها.

وخلال مقارنة بين أغنيتي «أخاصمك آه» و«آه ونص»، قالت: «أخاصمك آه» كانت الأغنية التي حققت نجاحاً واسعاً، ولكن أغنية «آه ونص»، هي التي ساهمت في تثبيت هذا النجاح.

واعتبرت نانسي عجرم التي تمتلك أكثر من 90 مليون معجب على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المعجبين يمثلون الفنان وصورته، مؤكدة أن تطاول أو اعتراض المعجب على أي فنان، تعد من الأساليب والتصرفات التي لا تعجبها.

من جهة ثانية، أهدت نانسي أغنيتها «في حاجات»، إلى زميلتها الفنانة إليسا، وقالت: «أحب الاستماع إلى أغنيتي «قول هنساكي» بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بينما أهدي أغنية «سلامات» للفنانة سميرة سعيد، وأعطي أغنية «لون عيونك» للفنان راغب علامة». في المقابل، اختارت لنفسها أغنية «بتونس بيك» من أرشيف الفنانة وردة، وأغنية «أنا بعشقك» للفنانة ميادة الحناوي.

اختيارات

أغنيات كثيرة رددتها نانسي عجرم أثناء مشاركتها في حلقة البرنامج، ما زاد من ألقها وتميزها، وخلالها اختارت الفنان المصري عدوية كمدرب للأغاني الشعبية، واعتبرت أن الفنان جورج وسوف أفضل مدرب للأغاني الطربية. وقالت إن الأخوين الرحباني أفضل مدرب للأغنية اللبنانية، وأن بليغ حمدي هو أفضل مدرب للأغنية المصرية، ومحمد عبده بالنسبة للأغنية الخليجية.

يذكر أن برنامج «كاربول كاريوكي»، من إخراج مارك سلامة، وإشراف سابين منصور، ومساعد منتج تلفزيون دبي داليا خلف، ومدير إنتاج تلفزيون دبي خالد علي حسن.