استمرار الترشح لجائزة «العويس الثقافية» حتى 1 أغسطس

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن استمرار الترشح للدورة التاسعة عشرة (2024 ـ 2025) لغاية 1 أغسطس القادم.

وقد تم إرسال استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والروابط والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر، لتكون متوفرة أمام المرشحين في كل أرجاء الوطن العربي، كما يمكن طلبها من المؤسسة مباشرة، أو عن طريق زيارة الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت.

وحسبما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة، فإنه يحق للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة، على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة.

وتعد جائزة سلطان بن علي العويس التي أسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987 جائزة مستقلة ومحايدة لا تخضع في معايير منحها إلا إلى الجانب الإبداعي من دون النظر إلى الاتجاهات السياسية أو المعتقدات الفكرية للمرشحين، كما لا تميز بين لون أو دين أو جنس.

وتهدف الجائزة ـ التي تبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف دولار بواقع 120 ألف دولار في كل حقل ـ إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكُتاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.

وتنقسم الجائزة إلى خمسة حقول هي: الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، حيث تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما لا تخضع جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لمعايير التحكيم، حيث يتم من قِبل مجلس أمناء المؤسسة اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية.

وقد فاز بالجائزة حتى يومنا الحالي 105 فائزين من المبدعين أو المكرمين أو الشخصيات الاعتبارية، حيث فاز في الدورة الماضية كل من الشاعر حسن طلب في حقل الشعر، القاص أمين صالح في حقل القصة والرواية والمسرحية، والناقد عبد الله إبراهيم في حقل الدراسات الأدبية والنقد، والمفكر عبد السلام بنعبد العالي في حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية.