عيد الأضحى في دبي.. فعاليات فنية وعروض ترفيهية مميزة

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف دبي هذا العام مجموعة من الفعاليات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تقدم احتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 16 حتى 23 يونيو الجاري، للجميع فرصة لصنع أجمل الذكريات مع الأنشطة الترفيهية والعروض الفنية، وعروض الألعاب النارية، وفعاليات مراكز التسوق الحصرية، وعروض التجزئة، والسحوبات، والجوائز، وباقات الإقامة الفندقية، بالإضافة إلى قضاء أسعد اللحظات في أفضل الوجهات السياحية في دبي.

وتتألق سماء ريفرلاند دبي بعروض الألعاب النارية التي تُقام يومي 16 و17 يونيو الجاري. كما يمكن لزوار المتنزه الترفيهي أيضاً الاستمتاع بمشاهدة عروض الليزر الرائعة التي تُقام كل ليلة من عطلة عيد الأضحى، وتجمع بين الأضواء والألوان والموسيقى التي ستبهر جميع الزوار.

وتستضيف دبي مجموعة من الحفلات والعروض الموسيقية في عيد الأضحى، حيث يعود المطرب العالمي وأحد أكبر نجوم موسيقى البوب العربية عمرو دياب إلى كوكا كولا أرينا لإحياء حفل غنائي 18 يونيو الجاري احتفالاً بعيد الأضحى المبارك. ويقدم «الهضبة» الفائز بجوائز «وورلد ميوزيك» والحاصل على لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مجموعة من أجمل أغانيه على مسرح كوكا كولا أرينا.

وتستضيف كوكا كولا أرينا أيضاً نجمي الغناء الفنان حسين الجسمي والفنانة شيرين عبدالوهاب 21 يونيو الجاري.

وترحب دبي أوبرا أيضاً بالجمهور في أمسية أم كلثوم بتقنية الهولوغرام والتي تحمل عنوان الأطلال يوم 18 يونيو الجاري، حيث يستمتع عشاق الموسيقى العربية بعودة الفنانة الأسطورية إلى المسرح من خلال تقنية الهولوغرام برفقة أوركسترا حية في أمسية تجمع بين العالمين الواقعي والافتراضي.

أجواء رائعة

وتضيء شوارع ومعالم مدينة دبي بزينة العيد النابضة بالحياة لإضفاء المزيد من الجمال على أجواء المدينة. ويتألق أكثر من 15 موقعاً في مختلف أنحاء دبي بأجواء احتفالية تبهر سكان المدينة وزوارها على حد سواء.

وتقدم مراكز التسوق في دبي مجموعة كبيرة من فعاليات الترفيه العائلي خلال عيد الأضحى. ويمكن لزوار سيتي سنتر مردف مشاهدة العرض المسرحي الرائع «نيكلوديون روكس» ولقاء شخصيات العرض والترحيب بهم من 16 حتى 23 يونيو الجاري. وسيحظى الأطفال بفرصة الترحيب بشخصياتهم المفضلة بما في ذلك دورا المستكشفة، ومارشال آند تشيس من باو باترول، وسبونج بوب سكوير بانتس، وشيمر آند شاين من خلال ستة عروض يومية تبدأ من الساعة 1 ظهراً.

ويستضيف مركز التسوق الشهير أيضاً عرض «تخيل» المذهل يومياً في تمام الساعة 7 مساءً. ويمكن للعائلات الاستمتاع بعروض سيرك «بلوما» في فستيفال باي بدبي فستيفال سيتي مول، والتي تستمر حتى 20 يونيو الجاري.

ويقدم «ميركاتو مول» في دبي مجموعة رائعة من الفعاليات التي يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بها في عيد الأضحى.

عروض تراثية

ويمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة من العروض الفنية التراثية التي تقدمها الفرق الإماراتية طوال فترة العيد في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي ووك، وممشى الخوانيج، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ونخيل مول، وبلوواترز، ودبي فستيفال سيتي مول، وذا آوتلت فيليدج. وتقام العروض بدءاً من الساعة 4:30 عصراً طوال عطلة عيد الأضحى المبارك.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعدد لا يحصى من العروض الترويجية المذهلة في العديد من المتاجر الموجودة داخل مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي. وتغطي العروض الترويجية تشكيلة واسعة من المنتجات من الملابس والأحذية والإكسسوارات إلى العطور والديكور المنزلي والإلكترونيات.

كما تفتح فنادق دبي أبوابها أمام العائلات والأصدقاء والأزواج لتقدم لهم العديد من العروض الفندقية في عيد الأضحى المبارك.

تجارب جديدة

وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة تذوق نكهات جديدة واستكشاف تجارب جديدة لتناول الطعام وصنع أجمل الذكريات مع الأهل والأصدقاء. وتقدم مطاعم ومقاهي دبي قوائم طعام مصممة خصيصاً للاحتفال بالعيد تضم تشكيلة متنوعة من المأكولات التقليدية والأطباق الأصيلة التي تناسب الجميع.

وتقدم أفضل الوجهات السياحية في دبي عروضاً مميزة لقضاء عطلة مليئة بالمرح. ويقدم دبي دولفيناريوم أسعاراً خاصة خلال العيد، في ما يدعو فندق برج العرب الضيوف لزيارته والاستمتاع بتجربة مميزة من خلال بطاقة دخول خاصة. وتتيح هذه التجربة الفريدة من نوعها للضيوف الاستمتاع بإطلالات رائعة على أفق دبي.

وستعرض روكسي سينما أحدث الأفلام، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية الحية.

يمكن للعائلات البحث عن شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين أثناء تجولهما في مختلف أنحاء مدينة دبي من خلال عروض خاصة تُقام يومياً الساعة 4 عصراً. ويظهر مدهش أول أيام العيد في دبي فستيفال سيتي وسيتي سنتر مردف، ودبي باركس آند ريزورتس، وغيرها من الأماكن.