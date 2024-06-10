«أوان» يحصد الدرع الذهبية من «يوتيوب» و«تيك توك»

المصدر: دبي - البيان

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حاز تطبيق «أوان» الرقمي التابع لـ«دبي للإعلام» الدرع الذهبية من شركة «يوتيوب»، وذلك بعد تجاوز عدد مشتركي قناته الرسمية على الموقع حاجز المليون مشترك، كما حصد أيضاً الدرع الذهبية من شركة «تيك توك» بعد تخطيه حاجز المليون مشترك، ليعكس ذلك ما يمتلكه التطبيق من إمكانات وتميز في محتواه الإعلامي، الذي يشمل الدراما العربية والخليجية والأجنبية، والبرامج السياسية والدينية والرياضية والأفلام السينمائية والوثائقيات، والإنيمي، حيث أسهم ذلك في جعل التطبيق أضخم مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في منطقة الشرق الأوسط، ليمكن ذلك «أوان» الرقمي من تقديم تجارب نوعية لمشتركي قناتها الرسمية على يوتيوب.

محتوى متنوع

وتمكن تطبيق «أوان» عبر قناته الرسمية على يوتيوب وكذلك حسابه الرسمي على «تيك توك» من تحقيق نجاحات لافتة، بفضل تطور وتنوع المحتوى، الذي يقدمه لجمهوره، وهو ما يتماشى مع توجهات «دبي للإعلام» واستراتيجياتها الهادفة إلى التركيز على إنتاج المحتوى الرقمي المبتكر، والقادر على تلبية أذواق كافة فئات المجتمع، حيث تبين إحصاءات يوتيوب امتلاك التطبيق لأكثر من 1,019,618 مشتركاً في قناته التي حققت 999.5 مليون مشاهدة، ما يعكس قوة وتنوع محتوى التطبيق الرقمي.

إمكانات وقدرات

وأكدت هبة السمت، مديرة تطبيق «أوان» أن الحصول على الدرع الذهبية من «يوتيوب» و«تيك توك» يمثل قفزة نوعية في مسيرة تطورها، وقالت: «يواصل «أوان» مسيرة النجاح، وتقديم المحتوى الإعلامي المتميز، الذي يتسم بأعلى معايير الجودة، ويبرز قدرته على تجسيد الإبداع من خلال ما يقدمه من خدمات تلبي تطلعات كافة شرائح المجتمع، كما يعكس ذلك مكانته وشعبيته في الإمارات والمنطقة».

وأضافت: «يمثل هذا النجاح مؤشراً مهماً على ما يمتلكه التطبيق من إمكانات وقدرات جعلت منه إضافة نوعية إلى مجموعة المنصات الرقمية وبث المحتوى الرقمي والصوتي والبصري في المنطقة، لا سيما أنه يتكامل من خلال خدماته مع ما تبثه قنوات «دبي للإعلام»، ما أتاح الفرصة أمام الجمهور للمزج بين البث الحي والمباشر ومتابعة ما يفضلونه من إنتاجات درامية وبرامج أخرى قادرة على إثراء المجتمع»، مشيرة إلى أن التطبيق سيواصل رفد القناة الرسمية على يوتيوب وكذلك الحساب الرسمي على «تيك توك» بفيديوهات ومقاطع جديدة.

ومنذ انطلاقة تطبيق «أوان» في 2011 حقق قفزات نوعية، جعلت منه أكبر منصة OTT في الشرق الأوسط، حيث يتميز بتقنيات اتصال حديثة وخدمات ذكية مع تصميم مرن يتوافق مع جميع الأجهزة، بدءاً من الهواتف الذكية وصولاً إلى التلفزيونات الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها، ويمكن من خلاله متابعة البث الحي لقنوات «دبي للإعلام»، مع فرصة إعادة مشاهدة ما تم بثه خلال اليومين الماضيين عبر خدمة (Catch up TV)، فيما يمكن للأطفال من خلال حساباتهم الخاصة في «أوان كيدز» متابعة ما يحلو لهم من المحتوى المميز بأمان، عبر مجموعة برامج منوعة.