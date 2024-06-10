فعاليات ثقافية خلال 2025 احتفاء بمئوية سلطان العويس

المصدر: دبي - وام

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اعتمد مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي، خلال اجتماعه الدوري الثالث لهذا العام، موازنة خاصة للاحتفال بمئوية سلطان بن علي العويس لعام 2025، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

وتستعد المؤسسة لهذه المناسبة من خلال برامج وفعاليات وأنشطة متعددة ستنطلق مطلع عام 2025، احتفاء بالشاعر الراحل سلطان بن علي العويس، أحد رواد النهضة في الإمارات في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كانت (اليونيسكو) قد اعتمدت عام 2025 عاماً للاحتفال بالذكرى المائة لمولد الشاعر الإماراتي سلطان بن علي العويس عام 1925، وذلك في أعقاب اطلاعها على ملف الشاعر الراحل، الذي طرحته اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، في الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لليونيسكو.

وذكر عبد الحميد أحمد، الأمين العام للمؤسسة، أن أجندة الاحتفال بمئوية سلطان العويس تتضمن عدة فعاليات من بينها معارض تشكيلية وأفلام وثائقية، وحفلات غنائية من قصائد الشاعر سلطان العويس، وإعادة طباعة الدواوين الشعرية، وإقامة ندوات فكرية، وجلسات حوارية، وإصدار كتب مصورة وطوابع بريدية، وغيرها من الأنشطة التي تحتفي بقامة شعرية إماراتية لها بصمتها الواضحة في الثقافة المحلية والعربية.

ومن أبرز بصماته في الحياة الثقافية المحلية والعربية إطلاق جائزة ثقافية قيمة عام 1987 تحمل اسمه، وتمنح كل عامين لعدد من الكتاب والمفكرين العرب على إنتاجهم في مجال القصة والرواية والمسرحية، والشعر، والدراسات الأدبية والنقد، والدراسات الإنسانية والمستقبلية، بشرط أن يعكس هذا الإنتاج أصالة الفكر العربي وطموحات الأمة العربية.

ولد الشاعر سلطان بن علي بن عبد الله العويس في بلدة الحيرة بإمارة الشارقة سنة 1925، وفيها تلقى تعليمه الأوليّ، وكانت عائلته من تجار اللؤلؤ، فقد كان والده علي بن عبدالله العويس من تجّار اللؤلؤ المهرة (الطواشين)، فمارس سلطان العويس التجارة مع والده.