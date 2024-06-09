لوحات عربية وصينية تضيء أفق دبي الليلي

المصدر: دبي - نهى حوّا

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أضاءت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية في مقال على اللوحات الضوئية التي أُنيرت داخل المشهد الليلي لدبي مؤخراً، والتي أبدعها فنان الرسم بالضوء الصيني، روي وانغ بتقنية ضوئية تمزج بين الثقافتين العربية والصينية احتفالاً بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، مشيرة إلى مزجها الماهر بين الثقافتين على خلفية أفق دبي الليلي الساحر، وإلى طموح مبدعها لتكون بمثابة تحية بصرية للروابط الثقافية بين البلدين.

رحلة

وفي المقال بعنوان «فنان صيني ينير المشهد الليلي في دبي بلوحات ضوئية متعددة الثقافات»، أفادت الصحيفة، بأن وانغ انطلق في رحلته الإبداعية في دبي، وصاغ سلسلة آسرة من أعمال التصوير الفوتوغرافي التي تمزج بين الثقافتين، وتحت مشروع يحمل عنوان «فن الرسم الثقافي بالضوء في الإمارات»، دمج بمهارة الخط العربي مع التنين الصيني على خلفية المناظر الليلية الخلابة لدبي.

منهج

ورأت الصحيفة، أن هدف الفنان من منهجه المبتكر هو مزج عناصر من التقاليد الصينية والعربية، ما يرمز إلى الاندماج المتناغم بين للثقافات، ومن خلال التعبير عن رؤيته كان يطمح إلى أن تضفي إبداعاته المرسومة بالضوء حيوية جديدة على المشهد المعماري المعاصر في دبي، لتكون بمثابة تحية بصرية للروابط الثقافية الدائمة المشتركة بين الإمارات والصين.

مشاركات

وينشط الفنان في الفعاليات الثقافية المقامة في الإمارات، وكانت له مشاركات في معارض عدة، وفق الصحيفة، بما في ذلك بنيالي الخط العربي في العام 2023، ومعرض «آرت دبي» الفني في عام 2024، حيث سعى من خلال مشاركاته إلى تعميق فهمه للفروق الدقيقة الثقافية، وإثراء ذخيرته الفنية.