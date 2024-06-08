متحف القمر يحل في دبي من 14 إلى 21 يونيو

المصدر: دبي – البيان

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يعود المعرض المتجول، متحف القمر، إلى مدينة دبي مجدداً خلال أيام عيد الأضحى، لينير بضوئه الفضي فضاء «متحف أولي للألعاب التجريبية».

وقد أعلن متحف القمر على موقعه الإلكتروني أن عروضه في دبي ستبدأ في 14 على أن تنتهي في 21 يونيو الجاري، ما يتيح لكل من غاب عنه هذا العمل التركيبي فرصة مشاهدته والمشاركة فيه نشاطاته.

نسخة

ابتكر المعرض الفنان البريطاني لوك جيرام، نسخة دقيقة للقمر بقياس قطر دائرة تصل إلى 7 أمتار، وقد دمج في العمل صوراً تفصيلية من وكالة ناسا لسطح القمر، حيث كل سنتيمتر من التركيبة الكروية المضاءة داخلياً يشكل 5 كيلومترات من سطح القمر. وفي سبيل إدخال الزوار في تجربة غامرة، أضاف إلى الصور القمرية وضوء القمر صوتاً محيطياً، من مقطوعات تأليف الملحن الحائز جائزتي بافتا وإيفور نوفيلو، دان جونز.

تجوال

ووفق مجلة «واتس أون» الفنية، زار المعرض المتجول حتى الآن أكثر من 30 دولة حول العالم بما في ذلك إنجلترا ولاتفيا والهند وبلجيكا وأستراليا، وتميز بشعبية واسعة في المرات القليلة السابقة عندما أنارت أضوائه مدينة دبي.

وأفاد المتحف على موقعه الإلكتروني، أن تقديمه سيتم بعدد من الطرق المختلفة، ما يغير تجربة العمل الفني وتفسيره، مشيراً على أنه أثناء انتقال المتحف من مكان إلى آخر، يجمع مؤلفات موسيقية جديدة ومجموعة من الاستجابات الشخصية والقصص والأساطير، ويسلط الضوء على أحدث علوم القمر.