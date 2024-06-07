«الطيور الغاضبة» وجهة جذب سياحي ضمن «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي – نهى حوّا

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من المرتقب أن تحتل وجهة الجذب السياحي المؤقتة، المسماة «الطيور الغاضبة»، حيزاً كبيراً ضمن مهرجان مفاجآت صيف دبي الشهر المقبل، إذ من المقرر أن تضم عند افتتاحها في 28 يوليو داخل أحد أكبر الوجهات التعليمية والترفيهية الداخلية في المنطقة، «عالم مدهش» بمركز دبي التجاري العالمي، 30 نشاطاً ترفيهياً تعليمياً.

تفيد مجلة «سبا اوبرتشونيتي» البريطانية أن الوجهة قامت بتصميمها شركة «ايماجين للمعارض»، بالشراكة مع جاك روس وشركاؤه، والشركة صاحبة الملكية الفكرية للعبة «روفيو انترتايمنت»، وأنها ستكون بمفهوم تعليمي تفاعلي، وستعمل على تسخير شعبية العلامة التجارية «الطيور الغاضبة» لإشراك الناس في مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك عروض توضيحية مثيرة خاصة بالفيزياء وراء لعبة فيديو «الطيور الغاضبة»، حيث سرب من الطيور تهاجم خنازير بقذفها بمقلاع.

وفي محاكاة لما يحدث في لعبة الفيديو الفنلندية الشهيرة، سيجري دفع الضيوف بحبال مضغوطة لضرب هياكل مطاطية ضخمة في المنطقة الترفيهية التعليمية التي بالإضافة إلى تلك اللعبة، معالم جذب أخرى تعمل على تشغيل كامل الجسم، بما في ذلك متاهة ليزر وجدار تسلق وقبة سماوية ونشاط رمي المقلاع الكبير.

ووفق المجلة، من بين 30 نشاطاً في الوجهة، سيكون هناك محطات لإطلاق الطيور الآلية، وتجارب تشغل كامل الجسم، ومحطات لختم الخرائط، ومحطات ألعاب «أيباد»، و12 فرصة للإبداع الشخصي والإبداع العملي، وهذه الأنشطة العملية تهدف إلى تعليم مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات لجميع الأعمار مع التركيز بشكل خاص على الأطفال.