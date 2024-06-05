سياقات فنية بمخيلة إبداعية عالمية في رحاب دبي

المصدر: دبي – نهى حوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت دبي بفضل صالاتها الفنية ومعارضها ومساحاتها الإبداعية، مركزاً فنياً عالمياً نابضاً بالحياة جاذباً للمبدعين ومحبي الفنون من مختلف أرجاء المعمورة، وتواصل المدينة فعالياتها ومعارضها الفنية التي يبدعها كوكبة من الفنانين العالميين، ما يزيد أحياءها وساحاتها وشوارعها جمالاً وألواناً وإشراقاً.

تجربة غامرة

ومن بين أبرز تلك الفعاليات في المدينة يواصل متحف «آرتي ميوزيم» في دبي مول، عرض تجربة فنية غامرة بعنوان «الطبيعة الدائمة». المعرض يمتد على مساحة 30 ألف قدم مربعة من الفن الرقمي، ويضم 14 منطقة لاستكشافها بصحبة تكنولوجيا رقمية تدعو المشاهد إلى الاستمتاع بمختلف جوانب العالم الطبيعي افتراضياً، مع موسيقى وأضواء وأجهزة عرض في تجربة مثيرة.

طرق التجارة

وفي مركز جميل للفنون معرض عن تاريخ طرق التجارة، يضم أعمالاً من مجموعة مركز جميل للفنون بالإضافة إلى أعمال مستعارة وقطع فنية لفنانين عالميين. المعرض وعنوانه «على حافة الأرض» ويستمر حتى 29 سبتمبر المقبل، يستكشف العلاقات الخفية غالباً بين المناظر الطبيعية والتجارة، مسلطاً الضوء على المناطق والشعوب وحركة البضائع، عبر أعمال فنانين متنوعي المشارب، منهم: عباس أخوان، روزبيه أخباري، جنان العاني، طارق الغصين، أيوسو أرامبورو، أو سو يي، شيهوي، بادي دلول، عارف الريس، دانيال جينادري، رانجيت كاندالجاونكار، لالا روخ، هيرا نابي، فازال ريزفي، ساركر بروتيك، سيم تشين ين، جوار سونجكويا وزارينا، وغيرهم.

صدى النسيج

ويتناول معرض «ارتدادات: النسيج كأصداء» في غاليري «آرت غرين» بالسركال أفينيو، تاريخ فن النسيج عبر أعمال أربعة فنانين معاصرين هم: مبارك بوتشيشي وسايان تشاندا وهيمالي سينغ سوان وسوابنا تمهاني. المعرض الذي يستمر حتى 27 يوليو المقبل، مستلهم من التاريخ الغني والمتنوع الذي يحيط بممارسة فنون النسيج في جنوب وغرب آسيا وشمال أفريقيا، وتشمل القطع الفنية المعروضة في أرجائها منسوجات تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الصباغة والحياكة التقليدية، مثل أقمشة صوفية مصنوعة في جنوب شرق المغرب ملطخة بالحناء ونسيج ايكات مصبوغ ومنسوج في ولاية اندرا براديش، والكثير غيرها.

تخطيط حضري

وفي مركز جميل للفنون يواصل معرض «دوائر قصر» للفنان فيكرام ديفيتشا المقيم في دبي، عرض أعماله حتى 16 يونيو الجاري. ويستعرض الجوانب غير المرئية لعمليات التخطيط الحضري والبناء والهدم والصيانة التي شكلت مدن الإمارات وغيرها من مدن العالم. تتسم أعمال فيكرام ديفيتشا بالمرح والشاعرية وتشمل أعمالاً تركيبية خاصة بالمواقع وأعمال الفن العام وأعمال فيديو وصور فوتوغرافية ورسومات.

ثني الفولاذ

ويحتضن غاليري «كوستوت» في دبي معرضاً للنحات البلجيكي المقيم في دبي، أرنو ريفيرين، يستمر حتى 19 يوليو المقبل بعنوان «فولاذ نابض بالحياة». يضم المعرض مجموعة 14 عملاً للفنان تضعنا عبر أشكال رقيقة حيوية متميزة في تماس مع الطبيعة. من إبداعاته المعروضة «ثمرة البلوط» و«كوز الصنوبر» المصنوعتين من الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يشكل وسيلته في تكوين أشكال جديدة ذات أنسجة متشابكة تبرز مهاراته في جعل المادة الصماء والصلبة تنبض بالحياة.

منشآت تفاعلية

وفي متحف اللعب التجريبي «أولي أولي» في دبي، يوفر معرض «وندر سكايب» للصغار وللكبار فرصة استكشاف الضوء واللون والأصوات من خلال أعمال فنانين من مختلف أنحاء العالم. ويمكن التطلع إلى رؤية المنشآت الفنية التفاعلية للفنانين، بما في ذلك «المشكال» للفنانة كارينا سميجلابوبينسكي، و«الغابة الكمومية» و«الخط المتذبذب» لروبن بومغارتن.