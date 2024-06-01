عاصم عبد ربه يرحل عن 71 عاماً

المصدر: القاهرة - البيان

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توفي المترجم المصري عاصم عبد ربه، أول من أمس، عن عمر ناهز 71 عاماً، ونقل عبد ربه العديد من الكتب والروايات من اللغة الفرنسية إلى العربية، منها رواية فرديناند سيلين «رحلة إلى آخر الليل»، وترجم أيضاً كتاب باسكال بيك «داروين ونظرية التطور» وهي ترجمة موجهة للنشء.

وترجم عاصم عبد ربه روايات ألبير كامو الشهيرة ومنها «الغريب» و«الطاعون»، كما كانت له جهود في تقديم العديد من الكتب الفكرية، ومنها «الدولة العثمانية من الخلافات إلى الانقلابات» و«إصلاحي في جامعة الأزهر» أعمال مصطفى المراغي وفكره و«الماركسية في مصر» بالاشتراك مع أنور مغيث.

ونعت كرمة سامي، رئيسة المركز القومي للترجمة، عاصم عبد ربه في منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيه: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون».. المترجم الكبير.. أستاذنا في الثقافة والعلم والأخلاق عاصم عبد ربه، الذي أثرى المكتبة العربية بترجماته، شاركنا في المركز الاحتفال بيوم إفريقيا الأحد الماضي 28 مايو، وتحدثنا بعد الاحتفال عن ترجماته التي سيصدرها المركز وشرحت له جدول صدورها.

ونعت أسرة المركز القومي للترجمة عاصم عبد ربه في منشور عبر فيسبوك قالت فيه: المترجم الكبير عاصم عبد ربه له عدد كبير من الترجمات المهمة عن المركز القومي للترجمة.