بيت العائلة الإبراهيمية يستضيف أمسية تاريخية لجوقة «كنيسة سيستينا الحبرية»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف «مهرجان أبوظبي 2024»، أمس، بالتعاون مع سفارة الكرسي الرسولي في الدولة جوقة «كنيسة سيستينا الحبرية» الشهيرة القادمة من الفاتيكان في حدث هو الأول من نوعه في العالم العربي، في كنيسة بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، وذلك برعاية فخرية من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وتحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

حضر الأمسية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة.

وتأسست الجوقة في القرن الخامس عشر، وتحديداً عام 1471، ويقودها حالياً المونسنيور ماركوس بافان، وتعرف الجوقة بأنها أقدم جوقة في العالم، حيث تعود إلى عصر النهضة، وأسهم في تقديم ألحانها ملحنون وموسيقيون أسطوريون، منهم جيوفاني بييرلويجي دا باليسترينا، وجريجوريو أليجري، وأسهم المايسترو ماركوس بافان، في تعزيز مكانة الجوقة كمنارة للموسيقى الدينية، حيث تثري الاحتفالات الليتورجية أثناء خدمة الحبر الأعظم، وتمثل من خلال عروضها قيم الكنيسة الخالدة للسلام والوئام والأخوة الإنسانية.

وتتمتع جوقة «كنيسة سيستينا الحبرية»، بأهمية عميقة لأنها تسهم في تعزيز التبادل الثقافي والحوار عبر الحدود، وتوحد المجتمعات المتعددة الثقافات. ومن خلال قوة الموسيقى كلغة عالمية، يؤكد الحدث التزام المهرجان بتعزيز التفاهم والتعاون بين الثقافات.

قيم

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «يعتبر حفل جوقة كنيسة سيستينا الحبرية في بيت العائلة الإبراهيمية بتقديم مشترك من مهرجان أبوظبي، وسفارة الكرسي الرسولي في الإمارات في أداء أول للجوقة في الشرق الأوسط، تجسيداً لمكانة الإمارات في العمل على ترسيخ قيم السلام والتعايش المشترك، وترجمة لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي أعلنت في الرابع من فبراير عام 2019 بتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

وتابعت: «نؤكد أهمية التبادل الثقافي والتفاهم بين الحضارات مع ما لجوقة كنيسة سيستينا الحبرية برئاسة المونسنيور ماركوس بافان، من تاريخ عريق يبدأ من عصر النهضة، ويمتد إلى حوالي ستمائة عام، ولما تمثله من رمزية كجوقة كنسية للموسيقى الروحية».

وختمت بالقول: «عكست استضافتنا للجوقة في أبوظبي إيماننا بالقيم الإنسانية المشتركة وأهمية العلاقات الثقافية العميقة بين الإمارات والكرسي الرسولي ودورهما المحوري في استئناف الحضارة وحوار الثقافات، كما جددنا من خلال هذا الحدث التاريخي التزامنا بأهمية الموسيقى كلغة عالمية، مع روائع جيوفاني بيرلويجي، وجوزيبي ليبرتو، ولورينزو بيروسي، وتوماس لويس دي فكتوريا، ودومينيكو بارتولوتشي، وتقديم الإرث الموسيقي والفني والثقافي للشرق والغرب معاً، والاحتفاء به على أرض الإمارات وفي العالم».

وقال رئيس الأساقفة كريستوف القسيس، السفير البابوي لدى دولة الإمارات: «قدم هذا الحفل للجوقة الموسيقية الحبرية لكنيسة سيستينا لمحة عن العلاقات الوثيقة بين الكرسي الرسولي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإرادتهما المشتركة لتعزيز علاقات الدبلوماسية الثقافية ومكانة الفنون في حوار الثقافات، وكان محطة تاريخية مهمة في إطار الجهود الرامية لترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية».

وتابع: «هذا الحفل الموسيقي يندرج في سياق زيارة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2019، وما تحمل في طياتها من معنى على الصعيدين العالمي والمحلي، فمن جهة وقع قداسته على وثيقة الأخوة الإنسانية، ذات المنحى الشمولي مع فضيلة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، ومن جهة أخرى عززت تلك الزيارة التعاون بين الكرسي الرسولي ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تدعيم مبادئ السلام والتسامح».

واختتم بالقول: «تمثل الموسيقى والفنون اللغة الجامعة للعالم، وأسهم حفل الجوقة الموسيقية الحبرية لكنيسة سيستينا في تعزيز جسور التواصل والحوار بين الثقافات، وحسن النوايا في بناء مستقبل أفضل لكل إنسان أياً كانت ثقافته وعقيدته وعرقه، وكان لمهرجان أبوظبي وللجوقة الحبرية دور كبير في تحقيق هذه الغاية النبيلة لتقريب المسافات والاحتفال المتجدد بالأخوة الإنسانية ومبادئ التعايش والانفتاح واحترام الآخر».

من جهته، أضاف المونسنيور ماركوس بافان، رئيس جوقة «كنيسة سيستينا الحبرية»: «أول مرة في الشرق الأوسط تؤدي جوقة كنيسة سيستينا الحبرية، التي تأسست قبل 1500 عام، والأقدم في العالم اليوم، عرضها الأول في المنطقة في كنيسة القديس فرنسيس، ببيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، يسهم هذا الحدث التاريخي في تجسيد قيم التعايش والسلام والحوار التي تعليها دولة الإمارات».