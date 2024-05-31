أفضل الإصدارات الأدبية على قائمة نيويورك تايمز في مايو ..سيرة وتاريخ وخيال

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت نيويورك تايمز، قائمة أفضل 10 إصدارات أدبية وروائية خلال مايو الجاري، والتي تنوعت بين أدب السيرة الذاتية والتوثيقية للعديد من الأحداث التاريخية، إلى جانب الروايات الخيالية التي تمزج الأحداث العالمية بسرديات القصص والشخوص.

1. «اقطع، اقلي، شاهد، تعلم» للكاتبة ميشيل ت. كينغ، ويدور مضمونها حول ثقافات تناول الطعام

2. «العودة إلى الوطن»، للكاتبتين بريتني جرينر، وميشيل بورفورد، وترويان في الكتاب قصصاً حياتية متنوعة

3. «سقوط الحوت»، للكاتبة إليزابيث أوكونور، ويتمحور العمل حول قصة شابة لم تعرف الحياة خارج حدود منزلها النائي والصخري قبالة سواحل ويلز

4. «الأربعة جميعاً»، للكاتبة ميراندا جولاي، وجوهر الكتاب: فنون البقاء على قيد الحياة

5. «كلمة أخرى للحب» للكاتب كارفيل والاس ويمثل مساحة للتأمل المبني على صراع ذاتي وفلسفي

6. «الخراب الأزرق» للروائي هاري كونزرو، وهو خلطة فريدة من الرعب والإثارة

7. «سماء الرعد» لكارولين ألكسندر.. وتسرد الكاتبة في العمل صفحات من التاريخ الممزوج بالخيال على مسرح الصراع العالمي

8. «كان ياما كان» لإليزابيث بيلر.. ويعرض لسيرة حياة كارولين بيسيت-كينيدي، زوجة جون إف. كينيدي جونيور وتفاصيل وفاتها

9. «انتظر»، لجابرييلا بيرنهام.. وتدور الرواية حول قصة اجتماع أخوات في منزلهن في نانتوكت، ماساتشوستس، بعد ترحيل والدتهن إلى البرازيل

10. «المحررة»، لسارة ب. فرانكلين.. إصدار غني بالإضاءات والمقتطفات من عن الصحفية جوديث جونز ومسيرتها المهنية