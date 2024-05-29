«الفجيرة الثقافية» تستعرض تجربتها الإبداعية في الرباط

المصدر: الرباط - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، في الندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة «معاريف بريس»، بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان «آليات صناعة المحتوى العربي».

وتناول الدكتور خالد الظنحاني، رئيس الجمعية، خلال الندوة، تجربة الجمعية في صناعة المحتوى الرقمي، مشيراً إلى أن الجمعية باعتبارها مؤسسة ثقافية، تعاطت بإيجابية مع وسائل التواصل الاجتماعي، بإنتاج محتوى ثقافي وإبداعي متميز أسهم في تعزيز الحراك الثقافي والمعرفي في المحيط المحلي بإمارة الفجيرة والوطني على مستوى دولة الإمارات.

وتناول الظنحاني، صناعة المحتوى في الإمارات، وتركيز القيادة الرشيدة على ضرورة إنتاج محتوى قيم ورفيع، وتوجيه الشباب لصناعة رقمية متميزة، والتعاطي مع المحتوى المطروح بإيجابية.