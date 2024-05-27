دبي في يونيو.. أجواء ترفيهية عامرة بالعروض والحفلات الفنية

المصدر: دبي ــ البيان

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تستضيف دبي خلال شهر يونيو المقبل عروضاً مسرحية وحفلات فنية، يقدمها أبرز مبدعي العرب والعالم، تضفي مزيداً من الفرح والمتعة على أجواء دبي، حيث سيستمتع الجمهور بأمسيات مفعمة بسحر الموسيقى والإبداع.

ومن أبرز الفعاليات خلال شهر يونيو المقبل، العمل المسرحي الراقص «تشايكوفسكي: أفضل مقاطع بحيرة البجع»، الذي يؤديه أعضاء فرقة الباليه الأوروبية المنفردون على مسرح زعبيل 7 يونيو المقبل. ويستند هذا العمل إلى الموسيقى المبهرة التي أبدعها المؤلف الموسيقي «بيتر إليتش تشايكوفسكي»، وتولى تصميم الرقصات فيه «إم. بيتيبا» و«إل. إيفانوف»، ويروي قصة رائعة عن الحب والتفاني والتضحية.

وتدور قصة المسرحية حول «أوديت»، الفتاة الجميلة التي تحوّلها لعنةٌ إلى بجعة بيضاء، والأمير «سيغفريد» الذي يدفعه البحث عن الحب الحقيقي إلى البحيرة المذهلة، حيث يلتقي بها.

جوانا بيشلمير

وسيكون جمهور دبي على موعد مع أمسية مميزة حافلة بأروع المعزوفات الموسيقية الكلاسيكية تحييها عازفة الكمان النمساوية العالمية جوانا بيشلمير على مسرح «دبي أوبرا» 9 يونيو المقبل، برفقة عازفة البيانو الألمانية «مياو هوانغ»، ضمن مبادرة «في آي بي كلاسيكال».

وقد حازت بيشلمير العديد من الجوائز وشهادات التقدير العالمية، وفازت بجوائز في مسابقات مثل «إيبوليكا جيارفاس» في برلين، و«فريتز كرايسلر» في فيينا، و«مسابقة الموسيقى الألمانية» وغيرها، وترافقها في حفلها المرتقب عازفة البيانو الشهيرة «هوانغ» التي حازت أيضاً العديد من الجوائز العالمية.

عمرو دياب

ويحيي الفنان عمرو دياب حفلاً على مسرح كوكا كولا أرينا 18 الشهر المقبل. وسيقدم الفنان خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغنياته التي تصدرت المراتب الأولى، مثل: «تملي معاك»، وغيرها من الأغنيات الرائعة.

وحققت مجموعة من أغنيات عمرو دياب أرقاماً قياسية عالمية، وذلك خلال مسيرته الفنية التي تمتد إلى نحو أربعة عقود. ويعتبر النجم المصري من أكثر نجوم العرب شهرة في جميع أنحاء العالم، كما حصل على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، مثل جائزة الموسيقى العالمية 7 مرات، وجائز الموسيقى الأفريقية 6 مرات، ولا تزال نجاحاته متواصلة.

أم كلثوم

وتحتضن دبي أوبرا عرضاً رائعاً بتقنية الهولوغرام وبمرافقة أوركسترا مباشرة، 18 يونيو المقبل، لـ«أم كلثوم»، المعروفة بلقب «كوكب الشرق»، والنجمة الأكثر شهرة في العصر الذهبي للفن المصري.

وسيقدم العرض أبرز أعمال «أم كلثوم»، وسيضيء على جوانب من شخصيتها التي جعلتها تحتل مكانة لا تضاهى في ذاكرة الشعوب العربية.

وتستضيف «كوكا كولا أرينا» حفلاً فنياً يجمع بين الفنان حسين الجسمي، والفنانة شيرين عبدالوهاب 21 يونيو المقبل.

وسيؤدي الجسمي في هذا الحفل مجموعة من أشهر أغنياته، مثل الأغنية المصرية الشعبية «بشرة خير» و«بودّعك» و«والله ما يسوا» والكثير غيرها. وستقدم شيرين عبدالوهاب باقة من أغنياتها، مثل «على إيدك» و«مش قد الهوى» و«بحلفلك»، وغيرها من الأغنيات التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية المتواصلة منذ 20 عاماً.

مسرحية «الجار»

وتستضيف «دبي أوبرا» 21 و22 يونيو مسرحية «الجار» الكوميدية، والمليئة بالمرح والمواقف الدرامية. وتدور أحداث هذا العمل المسرحي الاجتماعي الساخر حول احتدام الصراع بين جارين، بعد الكثير من المواجهات المربكة والمواقف المضحكة.

بطل المسرحية هو «عبدالله»، الرجل الطيب القلب الذي لا يتردّد جاره الذكي والمحنّك «مبارك أبو نفس عزيزة» في استغلال طيبته بصورة دائمة. يحاول «عبدالله» تجنّب الوقوع في مخططات «أبو نفس عزيزة»، ما يتسبب بمغامرات مرحة ومواقف غير متوقعة مثيرة للضحك.