إعلان الفائزين بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة

المصدر: الشارقة ــ وام

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أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات عن أسماء الفائزين بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها الخامسة عشرة، بحضور عدد كبير من الأدباء والمثقفين ضمن احتفالات الاتحاد بيوم الكاتب الإماراتي.

وجاءت في المركز الأول فاطمة إبراهيم العامري، وفي المركز الثاني منى خليفة الحمودي، وفي المركز الثالث، نورة خوري، وفي المركز الرابع زينب الحداد، والمركز الخامس عائشة سعيد الزعابي. ونوه الدكتور سلطان العميمي، رئيس الاتحاد، بحجم ونوعية المشاركات، وقال إن فن القصة القصيرة ما زال حاضراً بشكل جيد في ساحة الأدب الإماراتي، حيث تلقت المسابقة 50 قصة مختلفة، معتبراً أن إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم في يوم الكاتب الإماراتي هو احتفاء بالكلمة والإبداع.

بدورها نوهت الأمين العام للجائزة عائشة سلطان بالمشهد الثقافي وحيويته وزخمه.

وقالت الدكتورة بديعة الهاشمي، عضوة لجنة تحكيم الجائزة: إن المشاركات توزعت بين 14 كاتباً و36 كاتبة، فيما تقدمت اللجنة بعدد من التوصيات إلى أمانة الجائزة ومجلس الإدارة لإجراء مزيد من التحسينات في الدورات المقبلة للجائزة. أدارت الحفل أمين السر العام للاتحاد شيخة المطيري.