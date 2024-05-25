«فوكس للمفروشات» تستعرض ابتكاراتها خلال أمسية حصرية

المصدر: دبي - فادية هاني

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استعرضت «فوكس للمفروشات» في أمسية متخصصة ما توفّره من حلولٍ عملية وأفكارٍ مبتكرة وخدمة شاملة، إلى جانب مفاهيمها وقيمها التي تعزّز مكانتها كعلامةٍ تجارية عالمية رائدة.

وتثبت التزامها بدعم وتمكين المصمّمين ومؤازرتهم في تحقيق تطلّعات عملائهم وإسعادهم، في سوقٍ عالميّ يشهد المزيد من التحديات. أقامت فوكس للمفروشات، التي تعد جزءاً من العلامة التجارية «فوكس كابيتال غروب»، الأمسية بصالات عرض «فوكس» في «دبي فستيفال بلازا مول» الواقع في قلب «بوابة الوصل» في جبل علي، وشارك بحضورها نخبةٌ من أبرز الأسماء في عالم التصميم الداخلي والهندسة المعمارية في الدولة.

دور مؤثر

وتمحورت الأمسية المتخصصة حول موادّ البناء المتطوّرة والحاصلة على شهادة امتياز حصرية من «فوكس»، وسلّطت الضوء على نجاح هذه المنتجات الرائدة في توفير الحلول العملية للمصمّمين، ودورها المؤثر والفعّال في تحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى واقع في الإمارات وفي كافة أنحاء العالم.

وتم اختيار «دبي فستيفال بلازا مول» موقعاً لهذا الحدث كونه يضمّ «مركز فستيفال بلازا للتصميم» الذي ينفرد بأسلوبه الرائع في المزج بين الخيال ومجموعةٍ واسعة من اتجاهات التصميم المخصصة للديكورات الداخلية الحديثة.

مشاريع

تُستخدم منتجات «فوكس» بشكلٍ لافت وعلى نطاقٍ واسع في العديد من المشاريع المعمارية والداخلية في كافة أنحاء أوروبا والهند والإمارات وإندونيسيا وفيتنام والكثير غيرها، وتُباع منتجاتها العالية الجودة في أكثر من 60 بلداً.

وتقدّم هذه العلامة التجارية كفالةً لمدّة 10 سنوات على منتجاتها، تأكيداً على صلابتها ومتانتها وقدرتها على تحمّل الظروف المناخية القاسية، مع امتلاكها رصيداً حافلاً بالإنجازات والنجاحات التي حققتها على مدار أكثر من 40 عاماً، وما يزيد على مليون مشروع قامت بتنفيذها في مختلف أنحاء العالم.

موقع ثابت

كرّست منتجات «فوكس» موقعها الثابت كخيارٍ مفضّل لدى المصمّمين والمهندسين المعماريين، بفضل مجموعتها المميّزة من ألواح الجدران الخارجية والداخلية، وألواح الأسقف التي تقدّم حلولاً عملية واقتصادية متكاملة لكسوة الجدران والأسقف التقليدية.

وشكلت أمسية «فوكس» ما يشبه قمّةً ضمّت نخبةً من أبرز المعماريين ومصمّمي الديكور الداخلي والمؤثرين على مواقع التواصل في المنطقة، إلى جانب حضور أعضاء فريق «فوكس» من بولندا.

وأبرزت «فوكس» خلال الأمسية ما تنفرد به منتجاتها من ميزاتٍ لا مثيل لها، واستعرضت الفوائد العديدة لاستخدامها، وكذلك تنوّعها ومتانتها وجودتها التي لا تُضاهى، ومنحت الحضور فرصة اختبار أحدث تقنيات الواقع الافتراضي في «فوكس بوكس» التي تتيح وضع تصوّرٍ ثلاثيّ الأبعاد للتصاميم، وتجسيدها بصورةٍ واقعية مذهلة، عبر تجربةٍ آسرة وغير مسبوقة.

ورشة

وشهدت الأمسية كذلك إطلاق «ورشة عمل فوكس العالمية للتركيب»، وهي عبارة عن برنامج تدريبٍ أسبوعيّ متخصص، يهدف إلى منح المقاولين والمسؤولين المعتمدين القدرة على تنفيذ وتركيب مواد البناء بالشكل الصحيح، من الناحية التقنية، وبصورةٍ خالية من العيوب، من الناحية البصرية، وسيتمّ تنظيم ورش العمل هذه كل أسبوع.

حيث يُمنح المشاركون فيها شهادات اعتماد، ليفعّل عمّال التركيب المعتمدون من «فوكس» تنفيذ المشاريع بصورةٍ نشطة في مختلف أنحاء الدولة، مع الإشارة إلى أنه يمكن لأيّ شخص مهتمّ بهذا المجال الانضمام إلى البرنامج.

وفي هذا الإطار، قالت فارشا شارما، المدير العام لـ«فوكس» في الإمارات: «نتطلّع بكل حماسة وثقة إلى تعزيز شراكاتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من هدفنا القائم على ترسيخ مكانتنا الرائدة في المنطقة، من خلال تقديم حلولٍ مبتكرة ومنتجاتٍ رائدة، وتوفير دعم لا مثيل له لشركائنا الموقرين».

تقنية

وقالت زينب هميسي مصممة ديكور داخلي في فوكس لـ«البيان»، إنها تقوم بعمل تصاميم خاصة لكافة الغرف في أي مسكن، وتقوم بعرضه بتقنية الميتافيرس للمشترين أو الراغبين في بناء أو إجراء تغييرات في بيوتهم.

ويمكن من خلال المشاهدة الافتراضية التعديل الفوري واختيار التصاميم والمفروشات وأيضاً الأسقف والجدران وغيرها، التي تتوفر بمختلف الأشكال والتصاميم الصديقة للبيئة، مشيرة إلى أن هذه الطريقة تسهل كثيراً على الزبائن التغيير والانتقاء بين الخيارات العديدة في وقت قياسي.