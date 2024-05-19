القيشاني الدمشقي.. أعرق المهن الإبداعية

المصدر: دمشق ـــ هيسم جودية

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في بيت دمشقي قديم بالقرب من باب شرقي، عشرات من الشبان والشابات يواظبون على تعلم مهن إبداعية قديمة، شكلت مع عراقة المكان هوية دمشق الحضارية والتاريخية والإبداعية.

محاولة القائمين على البيت تأتي من حبهم وارتباطهم بهوية بلدهم، حيث يحاولون مواجهة اندثار تلك المهن بإعداد أناس قادرين على حمايتها وتطويرها.

ومن المهن التي يحرصون على تعليمها مهنة «القيشاني» أو ما يطلقون هم عليها اسم «الخزف الدمشقي»، حيث تأثرت تلك المهنة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ لم تعد الورش العاملة في هذا المجال تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

طابع خاص

وقالت هبة صالح تعمل في صناعة «القيشاني» وتدريبها: «هذه المهنة من أعرق المهن في سوريا وتمثل الهوية الدمشقية والواجهة السورية في أي مكان بالعالم، فهي مميزة ولها طابع خاص بها».

وأضافت صالح، وهي طالبة في كلية الطب البشري في جامعة دمشق: «إن «القيشاني» حرفة قديمة تعود توثيقاتها إلى القرن التاسع الميلادي حسب موجودات قصر الحيرة الشرقي (قصر هارون الرشيد) الموجود في البادية السورية، وأن أول ما تم تصنيعه بالقيشاني هو البلاط والجداريات لتزين البيوت والقصور، ولاحقاً تم تصميم الأواني والأدوات المنزلية وأدوات الزينة».

وأشارت إلى أن أحمد بن التوريزي كان أشهر من عمل في هذه المهنة منذ نحو 500 عام في دمشق، وكان لديه طالبات سيدات، وقمن بالتوقيع على العديد من الأعمال الفنية منذ مئات السنين، مثل بنت قطيطة.

يذكر أن التوريزي أنشأ مدرسة في دمشق عام 1520م وهي مختصة بتعليم «القيشاني»، وافتتح مدرسة أخرى في مصر، تحولت فيما بعد إلى متحف.

إشكالية تسمية

وأردفت: «الاختلاف بين القيشاني الدمشقي وبقية القيشاني في العالم هو الطابع والزخرفة والرسوم والألوان ولكن طبيعة العمل واحدة».

وعن مميزات القيشاني الدمشقي، أكدت صالح أنه يتميز بالزخارف النباتية والخط العربي والخيط العربي، بالإضافة إلى الألوان المميزة والتي هي 5 ألوان الكوبلت (الكحلي)، التركواز، الأحمر، الأخضر، والأسود.

وتابعت: «كما يتميز بالطبقة الزجاجية الخارجية المكسرة، وهذه الميزة سببها اعتقاد دمشقي قديم، فعند إخراج القطعة الفنية من الفرن وبسبب اختلاف درجات الحرارة يسمع منها صوت تكسير الطبقة الخارجية (المينا) وعلى اللون الأزرق ارتبطت هذه القصة بالحماية من عيون الحساد، فلكما تكسرت أكثر تدل على قدم القطعة».

مواد أساسية

والمواد الأساسية في صناعة «القيشاني» بحسب صالح هي الطين (الغضار) وله مواصفات وشروط معينة ويحتوي على نسب شوائب معينة حتى يعطي لون أرضية الجسم الخزفي.

وتابعت: «العنصر الثاني هو الألوان وهي أكاسيد حرارية لا تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة».

وتحتاج عملية تصنيع القيشاني إلى الدقة والصبر شأنها شأن كل منتجات الاقتصاد الإبداعي الدمشقي.

تأثر

وتكافح مهنة صناعة «القيشاني» للبقاء، حيث قالت صالح: «الحرفيون الذين كانوا يعملون بهذه المهنة قلائل، حيث كان عددهم حوالي 10 أشخاص، إلا أن الأزمة أثرت بشكل كبير على الورش والحرفيين والمبيعات فانخفض عددهم إلى 3 فقط».