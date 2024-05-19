جناح الشارقة في «سالونيك للكتاب» تواصل بين ثقافتين عريقتين

المصدر: سالونيك (اليونان) - وام

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تشكل مشاركة إمارة الشارقة، ضيف شرف، في معرض سالونيك الدولي للكتاب، نقطة تحول في العلاقات الثقافية بين الإمارات واليونان، وبين ثقافتيهما العريقتين.

والتقت وكالة أنباء الإمارات «وام»، عدداً من المسؤولين المشاركين ضمن جناح إمارة الشارقة في معرض سالونيك الدولي للكتاب، فأكدوا أن مشاركة الشارقة ضيف شرف في المعرض تعد تقديراً مستحقاً يؤكد الريادة الثقافية للإمارة.

وقال عبدالله الكعبي، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، إن وجود الجمعية في المعرض يأتي لتسهيل التواصل بين الناشر الإماراتي ونظيره في اليونان.

وأوضح محمد بن دخين المطروشي، مدير جمعية الإمارات لحقوق النسخ، أن الجمعية تسعى من مشاركتها في هذا الحدث الثقافي المتميز، إلى تعريف المجتمع الدولي بهذه الجمعية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وقال عيسى يوسف، المدير العام لهيئة الشارقة للآثار، إن مشاركة الهيئة تهدف إلى الترويج للتراث الثقافي لإمارة الشارقة والتعريف بآثارها عبر أحدث إصدارات الهيئة، وعرض عدد من القطع الأثرية ذات العلاقة بالتراث الثقافي اليوناني.

ريادة

وأشار محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، إلى أن الدائرة تستعرض في الحدث مجموعة من اللوحات الخطية المختارة من الدورتين السابقتين من ملتقى الشارقة للخط، ومهرجان الشارقة للفنون الإسلامية، وتعود إلى فنانين عرب وأجانب، وتقيم جناحاً خاصاً بأحدث إصداراتها المتنوعة في مجال الأدب والمسرح والقصة، وكذلك المجلات الثقافية.