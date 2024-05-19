مام خان وديفيد كريكولي و«طفلة الغروفالو» ينثرون الأنغام في دبي

المصدر: دبي - البيان

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فعاليات متميزة تتضمنها أجندة دبي اليوم، تنقل محبي الفنون والموسيقى إلى عوالم رائعة من الألحان الملهمة، والعروض الشيقة، إلى جانب فقرات الترفيه المثيرة.

يستضيف مسرح «السفينة كوين إليزابيث»، لليوم الثاني على التوالي، عروض مسرحية «طفلة الغروفالو»، الموجهة إلى الأطفال.

والمناسبة لكل الأعمار، والعرض يقدم عالماً من المغامرة في أعماق الغابات المظلمة، عبر العمل المسرحي الرائع المستوحى من كتاب الأطفال المصوّر «قصص طويلة» للكاتبين «جوليا دونالدسون» و«أكسيل شيفلر».

ويدور في شأن «طفلة الغروفالو» التي تتجاهل تحذيرات والدها عن الفأر الضخم والشرير وتنطلق لمواجهته، حيث تصادف مخلوقات غامضة وتعيش الكثير من المغامرات.

وتم تقديم هذه المسرحية بنجاح في مسرح «ويست إند» في لندن، وهي حافلة بالموسيقى، والأغاني والمرح والتشويق.

حفل «مام خان»

وتشهد خشبة «مسرح زعبيل» في «جميرا زعبيل سراي»، اليوم، الظهور المتميز للفنان الشعبي الراجستاني «مام خان»، الذي يقدم باقة من أجمل أغانيه في حفل لا ينسى.

ويعد هذا الظهور الحفل الموسيقي الأول الذي يحييه الفنان في دبي، وينتظر أن يتضمن برنامج نجم «بوليوود» والغناء الصوفي العالمي «مام خان»، فيه، قائمة من أروع الأغاني الهندية الشعبية.

يتحدّر «خان» من ولاية راجستان، وله حضوره المتميّز في عالم السينما الهندية، عبر أدائه العديد من الأغاني المذهلة في قائمة رائعة من الأفلام الشهيرة، إلى جانب تعاونه مع المؤلف الموسيقي «أميت تريفيدي» في برنامج «كوك استوديو» .

حيث أدّى أغنية «تشاوداري»، التي أدخلته عالم الشهرة من بابه الواسع. وفي سنة 2022، بات خان أول فنّان هندي شعبي يشارك في مهرجان «كان» السينمائي، حيث أبهرت موهبته اللافتة الحضور.

ديفيد كريكولي

وفي «دبي أوبرا»، يكون عشاق عالم الألحان الملهمة الرائع على موعد مساء اليوم مع أمسية موسيقية لا مثيل لها، ضمن أحدث فصول سلسلة حفلات «في. آي. بي كلاسيكال».

حيث تستضيف «دبي أوبرا» حفلاً موسيقياً لعازف البيانو الجورجي الموهوب «ديفيد كريكولي»، الذي يحتل مكانة متميزة لدى محبّي الموسيقى الكلاسيكية. وفاز كريكولي بالعديد من الجوائز وحاز أوسمة كثيرة، ومنها فوزه في مسابقات دولية مرموقة، مثل «مسابقة آرهوس الدولية للبيانو» و«مسابقة آرثر روبنشتاين لعازفي البيانو الشباب».

ترفيه

وفي سياق آخر، يعود سباق دبي للجري الثلجي ليُقام بنسخته السنوية الخامسة في الساعة السادسة من مساء اليوم، فوق منحدرات «سكي دبي»، ويُعد الحدث الأول من نوعه في المنطقة، وكانت نسخة سنة 2023 منه قد حقّقت إنجازاً تاريخياً، مع عدد قياسيّ من المشاركين بلغ 600 من 55 جنسية.

عشاق اللياقة البدنية الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة سيستمتعون بالمشاركة في سباقٍ لا مثيل له، والجري صعوداً وهبوطاً في منطقة التزلّج الداخلية في «سكي دبي»، وسط أجواء تصل حرارتها إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر، ويتيح الحدث المشاركة ضمن فريقٍ من 5 أفراد، أو خوض هذه المغامرة الممتعة فردياً.

ويمكن الاختيار بين مسارين بطول 3 كلم و5 كلم، علماً أنّ جميع المشاركين سيحصلون على ميدالية مشاركة عند وصولهم إلى نقطة النهاية.