«فنون دبي».. برامج ومناهج ترسخ قيم الاستدامة لدى الناشئة

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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تجدد الحرف اليدوية المتوارثة في منطقة الشرق الأوسط حراك الفنون المستدامة، باعتبار أنها تعتمد في خاماتها على المواد الطبيعية وإعادة تدوير المواد المتوفرة في الطبيعة.

وهذا أسلوب يلتقي مع جهود العديد من المؤسسات الثقافية والفنية في إمارة دبي التي تعمل على تكريس مفاهيم الاستدامة في الفنون، ضمن مستويات متعددة، ترتكز على مراحل التكوين والتعلم لدى الناشئة والأطفال، وعبر برامج ومناهج تجمع بين الفن والتعلم لتحفيز التفكير الإبداعي والثقافي والتعبير الفني المتعلق بمواضيع الاستدامة مثل إعادة التدوير وحماية الحياة البرية.

قدرات إبداعية

وحول أهمية الحرف اليدوية والفنون، كصناعة الفخار وحياكة السجاد وغيرها من الحرف المتوارثة، وتعزيز الوعي بقضايا الاستدامة وحماية البيئة، تقول فاطمة البدور مديرة مشروع سوق الفن بهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الذي يستضيفه مركز الجليلة لثقافة الطفل:

تكوين الوعي المبكر بقضايا البيئة والاستدامة باتت من الموضوعات المحورية التي يرتكز عليها المدربون والمعلمون خلال تعاطيهم مع ورش الفنون المخصصة للأطفال والناشئة ضمن برامج مركز الجليلة لثقافة الطفل، وعلى مدار العام، وذلك عبر تقنيات تجمع بين تقنيات الحرف اليدوية بين الترفيه والتعلم، بهدف تعزيز روح الاستكشاف والابتكار لدى الأطفال.

كما توفر الورش فرصاً استثنائية تمكن الأطفال من الإبداع واستثمار قدراتهم العقلية والجسدية، يتعلموا ويتأثروا بشكل إيجابي من خلال تشجيعهم على إنتاج أعمال فنية تعكس مفاهيم الاستدامة، مثل إنشاء لوحات فنية من مواد معاد تدويرها أو عروض مسرحية توعية حول الحفاظ على البيئة، وكذلك عبر مزاولة الحرف اليدوية كصناعة الفخار وحياكة المنسوجات.

تجارب الاكتشاف

ويقول الفنان والخزاف كمال الزعبي المشرف على ورش الخزف بمركز الجليلة لثقافة الطفل: الفن بوجه عام يسمح للأطفال بتطوير إبداعهم الذي يعتبر مهماً طوال حياتهم، ومن خلال القيام بصناعة الخزف وتكوين أشكال مبسطة من الطين والسيراميك تتطور بشكل طبيعي قدرات التعبير عن الذات واتخاذ القرارات التي تدور في فلك الإبداع الفني الشخصي.

وكذلك اكتساب العديد من المفاهيم الفنية والحياتية ومنها طبيعة الخامات وعلاقتها بالمحافظة على البيئة، وأهمية إعادة التدوير وغيرها من السرديات المعاصرة بالتوازي مع عملية الإبداع الذي يتطور في الأطفال من خلال تجاربهم العملية، دون القلق بشأن المنتج النهائي، فلا يجب الخلط بين الإبداع والموهبة أو المهارة أو الذكاء.

الإبداع لا يتعلق بالقيام بشيء بشكل أفضل من الآخرين، بل يتعلق بالتفكير، والاستكشاف، والاكتشاف والتخيل.

بيئة مثالية

وتشير إلهام خيرالله، شريك مؤسس مركز سجادنا للفنون والتراث وتعلم الحياكة إلى أن العمل على النول الخشبي وخيوط الصوف يعد من التجارب الممتعة التي يقبل عليها الأطفال بشغف واهتمام، نظراً لطابعها الشخصي وكذلك الفني، بداية من اختيار الألوان والأشكال المراد حياكتها.

وكذلك التقنيات المحفزة على الابتكار والإبداع من وحي قصة صناعة السجاد وتاريخها في المنطقة، التي تقوم على خامات مستدامة، وهي الصوف، وتقنيات حرفية وهي الغزل والحياكة.

فالإبداع يترافق مع الخيال الذي يعتبر أساساً للإبداع والعكس صحيح، وهو الوسيلة المثالية للتعلم والتحفيز في بيئة العمل الجماعي للأطفال، التي تركز على القدرة على الاندماج والتعاون لحل المشكلات، والتفكير خارج الصندوق، والقدرة على الانغماس في العديد من الأنشطة والهوايات، مثل الفنون والآداب وكذلك الموسيقى.