ندوة لتسليط الضوء على الإنجازات البحثية ضمن برنامج الماجستير في إدارة حفظ التراث الثقافي

المصدر: الشارقة – البيان

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نظم مركز ايكروم الإقليمي في الشارقة (المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية) بالتعاون مع جامعة الشارقة ندوة عبر الإنترنت بعنوان «مختارات من الإنجازات البحثية ضمن برنامج الماجستير في إدارة حفظ التراث الثقافي».

سلطت الندوة، وهي الأولى ضمن سلسلة من المحاضرات والندوات التي سينظمها مركز ايكروم خلال عام 2024، الضوء على مجموعة مختارة من الأوراق البحثية المنشورة والتي تمحورت حول الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته، وقدمها عدد من الطلاب الخريجين بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والمشاركين بالندوة.

وخلال هذه الندوة التعليمية، تم دعوة المشاركين للتعمق في المبادرات والدراسات البحثية التي أنجزت تحت مظلة برنامج الماجستير الذي يتم تنفيذه من قبل مركز ايكروم الإقليمي في الشارقة بالشراكة مع جامعة الشارقة. كما حصل المشاركون في الندوة على فرصة رائعة للتعرف على المشاريع البحثية الرائدة التي تشكل مستقبل إدارة التراث الثقافي، وتأثير هذه المبادرات على المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المنطقة.

تم خلال الندوة تقديم ومناقشة ثماني أوراق بحثية، حيث تحدث في البداية زياد أبو عودة من فلسطين، في عرضه التقديمي عن «الحفاظ على المنشآت التراثية المبنية من دون ملاط»، مع التركيز على الدراسة التطبيقية التي قام بها على أبراج المراقبة في منطقة وادي المخرور، جنوب القدس. بينما عرضت حمدة محمد حيدر الزرعوني من دولة الإمارات، في ورقتها البحثية موضوع توثيق الطرق التقليدية لصناعة العطور وأثرها على التراث الثقافي، وتطور هذه الصناعة في المجتمع الإماراتي.

بدوره ركز محمد وحيد فريد عبد الفتاح من مصر، في ورقته البحثية وعرضه التقديمي حول تطوير إطار عام لاستخدام تقنيات تعلم الآلة في تدريس تاريخ العمارة. بينما عرضت رنا زريقات من الأردن، في ورقتها البحثية نهج التصميم البيئي للسقائف الوقائية للحفاظ على المواقع الأثرية، مع التركيز بشكل خاص على التقييم القائم على الأداء والمحاكاة الرقمية لموقع كنيسة ودير جزيرة صير بني ياس في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

كما تحدثت سميرة جمعة المازمي من الإمارات، في عرضها التقديمي عن مفاهيم خطة الحفاظ على التراث الصناعي الإماراتي مع التركيز بشكل خاص على موقع الجداف لصناعة السفن التقليدية في دبي كدراسة حالة. بينما تحدثت فراح حاجي من الجزائر في ورقتها البحثية وعرضها التقديمي عن أثر الدقة التشريعية في إدارة موقع القصبة في الجزائر.

أما انتصار معين حسن عبدالله العبيدلي من الإمارات، فتحدثت في ورقتها البحثية عن كيفية تعزيز دور التقنيات الحديثة في العرض المتحفي للأطفال. وأخيراً، ركز عز الدين حجاج من السودان، في ورقته البحثية على المتاحف كعامل فاعل للسلام والمصالحة في السودان.