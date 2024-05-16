تصاميم وثقافات تحفز تناغم أنماط الإبداع العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات الابتكار والإبداع في مجالات الفن والثقافة نهجين راسخين في عرف الدول الرائدة في سياقات تقدمها، والتي تمثل دبي ودولة الإمارات أبرز أمثلتها ونماذجها القيادية البارزة، حيث نجحت الدولة في تكريس مكانتها ودورها العالمي وجهة إبداعية، تبتكر وتجدد في مجالات العمل الثقافي والابداعي الحياتي بأنماطه المعاصرة، وقد تفردت وأبدعت دبي في هذا الصدد على صعيد كافة المعمورة، وتجسد ذلك في جميع الأطر والسياقات، ومن بين ذلك الفن والأدب والموسيقى والمسرح والتصميم وفنون المعمار، حيث نرى أن كافة المبدعين في هذه الأنواع الإبداعية يقصدون دبي والإمارات للإقامة والعمل، كونهم يجدون في الدولة البيئة المحفزة على الإبداع، علاوة على القدرة على نسج خيوط تواصل متنوعة مع المؤسسات والمبدعين في كافة دول العالم، ذلك كونهم موجودين في دبي، من خلال مقرات ومراكز علم رسمية أو بغرض الإقامة والعمل، وهو ما يسهل عليهم ترويج أعمالهم، وتسهيل قدرتهم على تحقيق الرواج والشعبية في العالم أجمع.

إن الفعاليات والبرامج الفنية والابتكارية في دولة الإمارات غدت واحات ثقافية تجمع أبناء الحضارات المتنوعة في سياقات التناغم والانفتاح العميقين، فترسم في هذا التوجه قصص إبداع نوعية في حاضر الإنسانية ومستقبلها، وتبدع مفاهيم تعاطٍ وتعامل وإبداع جديدة، همها صون مقدرات الأرض وتكريس الاستدامة، ونجد أن دبي وأبوظبي ودولة الإمارات بوجه عام قد أفلحت وتميزت في هذه النقاط الرئيسة، ضمن كافة المجالات والحقول الإبداعية الثقافية، حيث نسجت لوحات ثرية في الخصوص، سمتها التنوع والطابع الابتكاري، سواء في الآداب والرسم أو في أشكال الضيافة والطهي، أو في التصميم.

ومن أبرز أمثلة الفعاليات، التي تشهد تجلياً وتجسد هذه المسائل «آرت دبي»، «سكة»، «مهرجان فن أبوظبي»، «مهرجان أبوظبي»، وذلك إضافة إلى الفعاليات والمهرجانات الموسيقية والأدبية المتنوعة، والقمم الثقافية والابداعية.

ومن الأمثلة في هذا الصدد مهرجان طيران الإمارات للآداب، ويضاف إلى ذلك فعاليات التصميم والأزياء والمأكولات، التي ترسم دبي معها أيضاً بشكل خاص، خرائط إبداعية مستقبلية مبتكرة، تتمازج فيها وتلتقي ثقافات الشعوب، وتتحدد خيوط إبداع فريدة تثري خيوط الاقتصاد الإبداعي المحلي والعالمي، ومن بين أهم البرامج والفعاليات والمهرجانات في هذه المجالات الأخيرة: أسبوع دبي للتصميم، ومهرجان دبي للمأكولات الذي تحول إلى ركيزة أساسية لفنون الطهي العالمية التي تمزج بين أطباق ونكهات الحضارات المتنوعة على أرض دبي والإمارات، حيث يضم توليفة بانوراما هذه الثقافات في فعاليات ثرية تؤدي أغراض تلاقي وتمازج مكونات الأطباق وفنون الطهي، معرفاً بفنون الضيافة الفريدة، والتي حولت دبي والإمارات عامة إلى الوجهة العالمية الأساسية التي ترسم خطوط التعريف بصنوف الضيافة والأطباق والطهي الخاصة بشتى الحضارات، بجانب تكوين صيغ متمازجة تجمعها كلها في صنع أنماط عصرية مبتكرة.

كما أن هناك حالة تمازج وتزاوج جاذبة نوعية بين تقاليد وفنون وثقافة الضيافة، وألوان الفنون التصميمية والمعمارية والمفاهيمية، تتجلى في دبي وأبوظبي في عدد من أبرز الفنادق والمطاعم ذات المنزلة العالمية، بصورة خلاقة، ومن بين الأمثلة الملهمة في الصدد العلم الفني الرقمي الجديد والفريد، الذي أبدعه الفنان العالمي جيسي وولستون في مبنى «ذا لينك»، في منتجع ون آند أونلي ون زعبيل بدبي، حيث بات يضفي ملمح جمال أخاذ في المكان، كما أنه وبالتوازي مع ذلك، أصبح أيضاً زوار «أرازونا» على موعد مع سلسلة من الإبداعات الفنية البصرية، التي ابتكرها الفنان لوجهة الطعام الجديدة في دبي، وهي مبنى «ذا لينك»، أطول برج أفقي معلّق في العالم ويتمثل عنوان العمل بـ«‘The Infinite Constant Front’»، حيث تم تنفيذه من قبل وكالة «MTArt» وصمم خصيصاً لمبنى «ذا لينك» في منتجع ون آند أونلي ون زعبيل، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وكشف الفنان متعدد المواهب جيسي وولستون عن العمل في هذه الجادة التي ترتسم بها ملامح المستقبل وتشمخ على ارتفاع 100 متر فوق سطح المدينة داخل منتجع ون آند أونلي ون زعبيل الجديد.

ويستوحي العمل الفني الخاص فكرته من الفضاءات الساحرة التي تميز مشاهد الطبيعية في دبي، حيث تتعانق الرمال مع صفحات السماء، وهي مشاهد يعكسها أيضاً التصميم الخارجي لمنتجع ون زعبيل، وتم ابتكار هذا العمل خصيصاً لوجهة الطعام الجديدة والأكثر روعة في المدينة، وهي وجهة تستضيف مطاعم شهيرة يديرها أبرز طهاة العالم الحائزين على نجوم ميشلان.

ويتأرجح العلم الفني بين الطابقين 24 و25 في «ذا لينك»، وهو يعلو قاعة الطعام الرحبة في مطعم أرازونا وينساب بين أرجائها.

وفعلياً تقدم هذه القاعة مفهوماً جديداً لسوق المأكولات من إبداع الشيف العالمي محمد جورس وتضم ثمانية مطابخ مفتوحة.

وتماشياً مع التصميم المعماري الفريد لـ«ذا لينك» تدعو أعمال وولستون الفنية رواد المطعم إلى النظر للأعلى والاستمتاع بأجواء هذه التجربة الفريدة من نوعها.

ويتكامل عمل الفنان وولستون مع المناظر الخلابة المذهلة والمطلة على أفق دبي والتي يمكن تأملها من «ذا لينك»، وتعكس إبداعاته تدرّجات الألوان الغنية والدافئة لسماء المدينة وتغيرها من النهار إلى الليل على مرّ الفصول.

كما اعلن مطعم «أرازونا» عن إطلاق «تجربة غداء العمل»، التي تتميز بقائمة طعام فريدة مكونة من ثلاثة أطباق من ابتكار الشيف ورائد الأعمال محمد جورس.

وتأخذ «تجربة غداء العمل» في «أرازونا» الضيوف في رحلة تدمج بين النكهات المتوسطية الشرقية ونكهات الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، وتعتبر التجربة المثالية للتمتع بمأكولات لا مثيل لها في منتصف الأسبوع تحلو مشاركتها مع الزملاء وشركاء العمل والأصدقاء.

ويحتل مطعم «أرازونا» مكاناً مميزاً في الطابق 24 من مبنى «ذا لينك» الراقي، وهو العنوان الأحدث في دبي الذي يجمع بين فن الطهي الأصيل والأجواء الأنيقة.

وتتكون قائمة غداء العمل المختارة بعناية من ثلاثة أطباق تشمل المقبلات والطبق الرئيسي والحلويات، ليتمتع الضيوف بمجموعة من النكهات الغنية والمتنوعة أثناء مشاهدة الطهاة وهم يقومون بإعداد الأطباق الأصيلة في المطبخ المفتوح، الذي يضم ثماني محطات تفاعلية مختلفة. وتشمل الخيارات اللذيذة الأطباق الكلاسيكية المحبوبة مثل الحمص أو المحمرة أو سلطة غافورداجي.

أما للطبق الرئيسي فيمكن للضيوف الاختيار بين الكفتة المشوية مع الفريكة، أو خبز الزعتر والزيتون، أو سندويش الدونر، والختام مع طبق الحلويات ويمكن الاختيار بين سلطة الفاكهة أو بودينغ الأرزّ.

كما يقدم مطعم «أرازونا» قائمة مشروبات واسعة تتراوح بين العصائر المحلية أو الخيارات العالمية، أما المواعيد لتجربة غداء العمل فهي من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 5 مساء.



وفي السياق الإبداعي الملهم نفسه، الذي يجمع بين روعة التصاميم والفنون، وبين أنماط ثقافة الضيافة، يبرز مطعم «كابو» للشيف باكو موراليس، بتصاميمه الفريدة ورونقه الجذاب، علاوة على ما يحفل به من نكهات أندلسية يستقبل معها رواده مع عبق نكهات عريقة نوعية، وذلك في منتجع ون آند أونلي ون زعبيل

ويأخذ منتجع ون آند أونلي ون زعبيل زواره مع افتتاح مطعم «كابو» للشيف باكو موراليس في مبنى ذا لينك، في رحلة عبر الزمن يكتشفون خلالها نكهات المطبخ الأندلسي، إذ يعكس مطعم كابو الرؤية السابقة للعصر للشيف باكو موراليس والذي يتولى إدارته مع الشيف باولا جوالاندي، ليدعو رواده المتميزين إلى اختبار تجربة طعام عصرية تعرفهم على الوصفات المغربية التقليدية.

وتمثل تجربة ارتياد فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد حكايات أسطورية ملهمة تسافر بنا إلى عبق الإبداع ونكهات الفنون وروائع الضيافة وفرائد الطهي، وقد أعلن عن عروضه الفريدة التي يقدمها إلى الضيوف من الربيع إلى الصيف ليمضوا عطلة لا تُنسى بين ربوعه ويستمتعوا بالطقس الجميل في الهواء الطلق.

وفي هذا الإطار أعد فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد باقات مميزة، لينغمس الضيوف في ملاذ لا مثيل له قبل حلول الصيف، بدءاً من إمكانية استخدام المسبح والشاطئ مع عروض يوم كامل للسيدات مروراً بتجارب الإقامة الاستثنائية في الفندق وعلاجات السبا الباعثة على الاسترخاء، وصولاً إلى وجبات البرانش المتنوّعة من مختلف مطابخ العالم. يشكّل الفندق وجهة مثالية للأزواج، والأصدقاء وأفراد العائلة الراغبين في تجديد طاقتهم ونشاطهم.

وتعد باقة البرانش الفاخرة فيه مثالية لعشاق الطعام الراغبين في تمضية عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى بعيداً عن الروتين اليومي.

يدعو الفندق ضيوفه فور وصولهم إلى التلذذ بمشروب منعش، قبل الاستمتاع بوجبة برانش شهية خلال النهار في مطعم رايز جريل، أو باشاماما أو مطعم ناهام بجانب المسبح، كما يستطيعون أيضاً استخدام المسبح والشاطئ قبل الانغماس في أجواء ملؤها الاسترخاء والفخامة بين ربوع غرفة سوبيريور.

كما يستفيد الضيوف من خصم ترحيبي بنسبة 20% يتوفّر لفترة محدودة على العلاجات في سبا كونراد، بالإضافة إلى خصم بنسبة 20% على المأكولات والمشروبات خلال فترة إقامتهم.

علاوة على ذلك يشمل العرض إمكانية تسجيل الوصول المبكر عند الساعة 12 ظهراً، وتسجيل المغادرة المتأخرة عند الساعة 3 بعد الظهر، رهناً بالتوافر، وإذا كنت تود التمتع بالهدوء والسكينة فتسجد مطلبك مع باقة السبا المريحة التي تَعِدك بملاذ هادئ بعيداً عن الروتين اليومي، إذ يستقبل السبا الضيوف باهتمام ورعاية ليمهد لهم الطريق نحو رحلة آسرة إلى عالم العافية وتجديد الطاقة والنشاط.

ويستمتع الزائر بعلاج سبا مجاني لمدة 30 دقيقة لشخصين على يد معالجين متمرسين بخصم 20% على علاجات السبا الإضافية.

ويستطيع الضيوف استكشاف مجموعة من تقنيات التخلص من السموم وتجديد الشباب، بما فيها غرفة العلاج بطين الغاسول المعطرة بالأعشاب وجناح علاجات الحمّام الخلاب.

كما ينعم الزائر بأطيب الأوقات في غرفة ضيوف فاخرة، ويتلذذ بوجبات فطور صحية في مطعم روز ووتر، إلى جانب تشكيلة فريدة من الأطباق الخفيفة والموكتيلات في المطاعم والاستراحات التي يضمّها الفندق.

وفي تجربة تمضية ليلة مميّزة خارج المنزل، يبهر الفندق زواره بإقامته الفاخرة وبمرافقه النادرة، خاصة مع باقة الإقامة والفطور التي توفّر أقصى درجات الراحة والرفاهية. وتُعتبر هذه الباقة مثالية للأشخاص، الذين يريدون التمتع بعطلة جوهرها البساطة من دون المساومة على معايير الفخامة.

كما يستطيع الضيوف الاستمتاع بغرفة ديلوكس والتلذذ بوجبة فطور شهية في مطعم روز ووتر، مع خصومات محدودة على علاجات السبا وتجارب الطعام، إلى جانب إمكانية استخدام غير محدودة للمسبح والشاطئ.

ويوفر الفندق يوماً مميزاً بجانب المسبح مع إمكانية استخدام الشاطئ، للتخلص قليلاً من الحرارة اللافحة والاسترخاء بجانب المسبح الفاخر بين ربوع «كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد»، متيحاً ما يحلو للزائر من بين المسابح الثلاثة المطلّة على البحر والشاطئ الخاص للانغماس في تجربة استرخاء لا مثيل لها برفقة العائلة أو الأصدقاء فيما تتلذذ بتشكيلة فريدة من الوجبات الخفيفة والمشروبات.

ومع اقتراب عيد الأضحى وبينما تتحضر وتخطط العائلات للتعرف على أفضل المطاعم للاستمتاع بتجربة تناول طعام راقية يقدم مطعم جازيبو الرتاثي الفاخر أمثل الخيارات والباقات، تعكس أهمية المطعم، والذي يعد منارة للأناقة الهندية وإتقان الطهي، حيث يقدم ولائمه في المنطقة منذ عام 2000، وهو يوفر في سماته: أفضل 10 مطاعم في دبي للمأكولات الهندية الأصيلة، وأفضل المأكولات الهندية الملائمة للعائلة، وألذ أطباق البرياني.

وجميع ذلك وسط ديكورات تراثية ملهمة، وطقوس تقديم طعام تراثية مبدعة. إنه يجسد مثالاً للأناقة الهندية والتميز في الطهي ويوفر أجواء راقية تكملها خدمة مثالية، إذ تعد القائمة بمثابة شهادة على فن الطهي، حيث تضم مجموعة مختارة من الأطباق الهندية الشهية مثل دوم-بوخت برياني المميز، ومورغ سيخ بهاروان، وجوشت جالاواتي كباب. تم إعداد كل طبق بمزيج من المكونات المتميزة لتجربة تذوق لا مثيل لها. وفي جازيبو هناك لمسة من الحنين والكثير من الإبداع مع الوصفات المعاصرة والتقليدية القديمة.

سواء كنت تتذوق دجاج الزبدة المخملي أو النكهات الجريئة للكاري التقليدي، ويضمن جازيبو رحلة طعام تأسر الأذواق المميزة وتترك انطباعاً دائماً. ولكونه واحداً من أقدم المبدعين في المجال يضم جازيبو اليوم 31 مطعماً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وتنقلنا رحلة الترفيه الفريدة في فندق باراماونت دبي وفنادق ومنتجعات داماك إلى عوالم ساحرة لا مثيل لها، خاصة مع تطويرات نوعية جديدة، حيث عينتا إحدى القائدات بقطاع صناعة الضيافة في مناصب رئيسية، وهي بادرة تعزز ما قطعه فندق باراماونت دبي وفنادق ومنتجعات داماك من خطوات كبيرة لتعزيز ريادتهما في قطاع الضيافة، وتسلط هذه الخطوة الاستراتيجية الضوء على التزامهما الدائم بوضع معايير جديدة للتميز والإبداع في سوق الضيافة الديناميكي في دبي.

وتنضم داديراي موتاسا إلى فندق باراماونت دبي كمنتج تنفيذي لشؤون التسويق والاتصالات، حيث رحب بها فندق باراماونت دبي بصفتها المنتج التنفيذي للتسويق والاتصالات، وتشرف على مجموعته المرموقة المكونة من سبعة فنادق، بما في ذلك فندق باراماونت دبي، وفندق باراماونت ميدتاون، وأيكون سيتي.

ومع مسيرة مهنية تمتد لأكثر من ثمانية عشر عاماً، تجلب داديراي ثروة من الخبرة والخبرة الاستراتيجية إلى دورها الجديد.

وفي بداية رحلتها في مجموعة جميرا لعبت داديراي دوراً محورياً في قيادة فريق تسويق مجموعة جميرا، كما عينت أكشاي الذي انضم إلى فنادق ومنتجعات داماك، حيث يتولى منصب المدير التجاري الأول للمبيعات والإيرادات والتوزيع. مع أكثر من 15 عاماً من الخبرة في القطاع التجاري لصناعة الفنادق، يجلب أكشاي ثروة أرقى درجات المعرفة والخبرة إلى منصبه الجديد.

وقد بدأ أكشاي مسيرته المهنية في فنادق راديسون إدوارديان في لندن، وشغل مناصب رئيسية كقائد إيرادات لعلامات الضيافة الشهيرة مثل إعمار، وراديسون، وهيلتون، وIHG، وأكور.

يركز منهجه في الاستراتيجية التجارية على زيادة المبيعات وتحسين الإيرادات، وتعزيز قنوات التوزيع وتحقيق نتائج إيجابية حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.